Riot mostra skins Astronauta de Bardo, Gnar e Poppy

A Riot mostrou hoje três skins de League of Legends que vão te deixar nas nuvens.

A conta brasileira do LoL no Twitter publicou prévias dos novos cosméticos que serão lançados em breve no PBE, incluindo skins espaciais para Bardo, Gnar e Poppy. Cada skin incorpora alguns elementos como aliens, OVNIs e foguetes.

🚀Prévia de PBE chegando: Skins Astronauta!🚀

🛸Bardo

👽Gnar

🔨Poppy pic.twitter.com/QRny8nxPNd — League of Legends Brasil 🖤🌹 (@LoLegendsBR) May 12, 2020

A skin Bardo Astronauta já tinha sido comentada no planejamento de 2020 do LoL, mas agora os fãs podem ver a linha inteira em ação. Os santuários de Bardo são OVNIs, e Mipes alienígenas se juntam ao andarilho em sua jornada mágica.

Gnar ganha um visual futurista bem distante da estética pré-histórica. Um traje espacial adorável é destruído quando Gnar se transforma em um alien gigante. E Poppy e seu martelo recebem um visual galáctico. A ultimate dela passa a invocar um foguete que faz os inimigos decolarem.

As skins devem ser lançadas em breve no PBE e chegar aos servidores principais nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de maio.