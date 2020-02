Riot mostra primeira prévia de terceiro conjunto de Teamfight Tactics: Galáxias

Os fãs de Teamfight Tactics foram apresentados ao conjunto três, Galáxias, e… não é deste mundo.

Stephen “Mortdog” Mortimer, designer-chefe de TFT, e Blake “Beernana” Edwards, estrategista de comunicações, falaram sobre o conjunto em uma publicação no Blog dos Desenvolvedores, o /dev. Eles explicaram que Galáxias coloca o jogador no meio de um universo de League of Legends onde há “guerra intergaláctica” e traz novos “campeões, características, skins, tabuleiros, Pequenas Lendas e uma nova mecânica que abrange todo o conjunto”.

TFT – Welcome to Teamfight Tactics: Galaxies!https://t.co/InXc19Ni4Q



The first of the info, with more to come! pic.twitter.com/eqiXMRqoDn — Riot Mort (@Mortdog) February 19, 2020

Os desenvolvedores da Riot estavam satisfeitos com o sistema de Casa Elemental, que aumenta a variância e rejogabilidade de Ascensão dos Elementos, mas a mecânica será removida e substituída por uma chamada “Galáxias”.

Alguns jogos terão as regras normais, e outros levam o jogador a outra galáxia com regras diferentes. Em uma Galáxia Neekoverso, por exemplo, todos começam com duas Ajudas de Neeko. Isso faz com que os jogadores precisem tomar decisões estratégicas sobre o momento de usar certo item, especialmente se os oponentes tiverem a mesma vantagem disponível.

Outra Galáxia mencionada pelos desenvolvedores de TFT traz apenas unidades de custo 4 no primeiro carrossel do jogo.

Os jogadores não saberão em que Galáxia estão até o jogo começar, o que faz com que precisem se adaptar, como está acontecendo em Ascensão dos Elementos. Os desenvolvedores de TFT queriam uma mecânica fácil de entender, mas variada, que pudesse ser expandida ao longo da temporada. Pode haver poucas Galáxias disponíveis no lançamento do conjunto, mas mais delas serão adicionadas e removidas ao longo da temporada.

O Conjunto 3: Galáxias deve ser lançado em meados de março. Os desenvolvedores de TFT vão explicar algumas das novas características na semana que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.