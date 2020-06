Riot mostra prévia de novas skins Curtindo o Verão do LoL: só as pernas dos campeões

No hemisfério norte, onde ficam as desenvolvedoras de jogos, o verão está chegando e muita gente está doida para aproveitar, até mesmo os maiores guerreiros de Runeterra.

Hoje, a Riot Games compartilhou com os fãs uma prévia das novas skins Curtindo o Verão de League of Legends, que mostra as pernas dos campeões à beira do mar azul. Apesar de haver poucas informações sobre quem seriam os campeões, podemos tirar algumas pistas do pequeno vídeo.

Quem aí está com saudades de ir à praia? 🌞🌊 pic.twitter.com/36Aj2b6MZU — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) June 8, 2020

Taliyah Curtindo o Verão já foi revelada com os planos do LoL para 2020, que mostrava a Tecelã de Pedras pegando uma onda monstruosa com sua prancha. Então, a campeã no canto direito, que tem uma prancha de surfe, deve ser Taliyah.

E poucos campeões têm pernas robóticas. Orianna, que tem uma bóia de baleia no lugar de sua bola, deve ser a que está no canto esquerdo. O resto dos campeões que estão Curtindo o Verão é um pouquinho mais difícil de descobrir.

Um guarda-chuva com tridente dourado poderia ser a lança de Jarvan IV. O pequeno campeão com pés peludos deve ser um Yordle, talvez Teemo, Heimerdinger ou Gnar. E a perna feminina branca e tatuada poderia ser de Jinx ou Karma.

A Riot deve revelar as skins Curtindo o Verão em breve, já que elas serão lançadas no PBE antes dos servidores principais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de junho.