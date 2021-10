Riot mostra prévia de nova skin Vitoriosa do LoL

Mais uma campeã fará parte da linha anual de skins Vitoriosas de League of Legends — e parece que ela trouxe um amiguinho.

A Riot divulgou hoje uma prévia da skin Vitoriosa deste ano, com um ursinho de pelúcia que lembra muito Tibbers — um indicativo de que Annie parece ser a próxima integrante da linha de skins. Embora nada esteja confirmado, nenhum outro campeão de todo o LoL tem uma conexão tão forte com ursinhos de pelúcia quanto Annie, que faz parte do elenco há mais de 10 anos.

Vitoriosos, alguém sabe quem deixou isso aqui cair? 🧸 pic.twitter.com/zaTewYMsTx — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) October 4, 2021

A prévia mostra um ursinho que parece ser Tibbers em um novo esquema de cores rosa-claro, mas sujo e desgastado pelo uso. Tibbers é um dos principais ataques de Annie, embora essa imagem não tenha os mesmos tons dourados das outras skins Vitoriosas. A aparência de Annie, no entanto, ainda não foi revelada, então é provável que ela esteja vestida de acordo com a linha Vitoriosa.

Skins Vitoriosas são concedidas aos jogadores que avançarem até o nível Ouro ou superior nas ranqueadas de League of Legends. Os jogadores também recebem cromas das skins se ficarem no Platina ou superior, sendo cada croma inspirado no nível mais alto que o jogador conseguiu alcançar.

Entre os campeões anteriores da linha de skins Vitoriosas estão Aatrox, Orianna e Lucian, e parece que agora Annie vai se juntar a eles. As skins são exclusivas para as temporadas específicas e não podem ser obtidas de nenhuma outra forma, incluindo compra direta e fragmentos de skin.

A temporada 2021 de League of Legends deve terminar em 10 de novembro e todas as recompensas das ranqueadas — incluindo a nova skin Vitoriosa — serão distribuídas pouco depois. Ainda não foi revelado oficialmente se a skin Vitoriosa da vez será mesmo Annie, mas, com o ursinho da prévia provavelmente sendo Tibbers, podemos apostar que a recompensa ranqueada de 2021 será a Criança Sombria.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de outubro.