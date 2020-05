Riot mostra novas skins Senna e Irelia Velho Oeste

Preparem-se, fãs de League of Legends. A Riot Games revelou hoje dois novos cosméticos que trazem Senna e Irelia à linha de skins Velho Oeste.

Senna chega ao Summoner’s Rift com um visual gótico e clássico de Velho Oeste. Ela usa um chapéu grande e uma capa flamejante e monta um cavalo flamejante. As habilidades também são impressionantes, e há novos efeitos e animações para Escuridão Perfurante, Abraço Final e Sombra da Alvorada.

Skins QUENTES chegando no PBE: Senna e Irelia Velho Oeste! 🔥🐎🗡️ pic.twitter.com/2of5dngqUC — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) May 26, 2020

A Redentora se junta a seu amado Lucian no universo Velho Oeste, onde ele batalha eternamente com o demônio ancião na forma de Thresh Velho Oeste. Novamente, eles lutam com seu nêmesis em mais uma linha do tempo.

Enquanto isso, Irelia também ganha uma skin Velho Oeste. Ela também segue o esquema de cores clássico, meio gótico, e o design da linha. Suas asas se abrem na animação de retorno.

Recentemente, na atualização 10.10, Irelia recebeu melhorias ao dano base de Dueto Impecável, mas ela continua com 45,38% de vitórias na rota do topo, sendo apenas a nona campeã mais usada na posição. Não se sabe se o lançamento da nova skin nos servidores principais vai incentivar mais jogadores a usá-la.

As duas skins ficarão disponíveis para testes no PBE do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 25 de maio.