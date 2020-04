Riot mostra Bardo Astronauta, Taliyah Curtindo o Verão e Pantheon Pulsefire nos planos do LoL para 2020

Fãs de League of Legends, preparem as carteiras, porque há mais skins novas chegando.

Jessica “Safelocked” Nam, produtora do LoL, compartilhou com os fãs as novidades do plano da Riot para 2020, que inclui lindíssimas skins novas. A desenvolvedora da Riot mostrou novas skins para Bardo, Taliyah e Pantheon, e disse que haveria mais novidades até o fim do ano.

“A ideia é que o foco em campeões sem skins recentes agrade jogadores que não veem novidades já faz um tempo”, disse Safelocked.

A skin Bardo Astronauta coloca o ser místico em um traje espacial, uma arma de raio em suas mãos. Os mipes do Protetor Andarilho são aliens fofos, e o Santuário do Protetor (W) é um OVNI. Taliyah Curtindo o Verão aparece sobre uma prancha, pegando uma onda gigante, em sua ultimate, e deixa conchas coloridas pelo caminho.

Captura de tela via Riot Games

A skin Pantheon Pulsefire não foi anunciada explicitamente, mas uma prévia de um evento Pulsefire mostra a Lança Indestrutível em um traje de gladiador futurista.

Os desenvolvedores da Riot prometeram skins para campeões que não recebiam atenção há um tempo, como Xerath, Sion e Trundle. Bardo, Taliyah e Pantheon estavam nessa lista de “esquecidos”, mas ainda há mais campeões que devem receber atenção neste ano, como Skarner, Kindred, Vel’Koz, Karthus e Nautilus.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de abril.