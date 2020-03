Riot Lutzburg diz que a atualização de Volibear está “chegando e parece boa/balanceada”

Para qualquer fã do Rugido do Trovão, o Volibear de League of Legends, aqui estão algumas boas notícias para alegrar o seu dia. A Riot Games disse que o retrabalho do campeão está “chegando e parece bom/balanceado.” Os desenvolvedores, no entanto, ainda estão dando prioridade ao retrabalho de Fiddlesticks no momento.

No momento, a equipe está trabalhando nos novos efeitos visuais, sonoros e animações de Volibear, que devem parecer incríveis na data de lançamento. No início do ano, a Riot mostrou um teaser de como ele seria, e o urso parecia absolutamente selvagem.

A equipe também está discutindo que tipo de campeão Volibear será com o lançamento. O designer de campeões da Riot, Nathan “Lutzburg” Lutz, compartilhou algumas possibilidades para um bruiser de poder de habilidade, suas escolhas de runas ideais e outros detalhes que farão uma boa experiência para novos jogadores de Volibear e jogadores experientes.

Imagem via Riot Games

Se você não está muito interessado em ver o Volibear mudar muito, não se preocupe, Lutzburg disse que muitos elementos e mecânicos do atual kit do urso voltarão de alguma forma no novo kit.

As campanhas de marketing e promoção do Volibear também acabaram de iniciar, portanto, talvez você precise esperar um pouco mais para obter mais informações sobre o retrabalho do campeão, seus visuais e até mesmo seu tema.

Enquanto isso, os fãs de League devem se preparar para a primeira grande atualização de campeões a vista, Fiddlesticks. Parece que o espantalho está quase pronto para chegar aos servidores APT e, francamente, ele lembra as pessoas de algo saído de um pesadelo sem fim.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de março.