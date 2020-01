Riot lançará modos de jogo temporários para todos os principais eventos de League em 2020

A Riot Games está pondo fim ao feitiço de seca no modo de jogo rotativo de League. Todos os principais eventos de League of Legends ao longo do ano serão lançados ao lado de um modo de jogo temporário, anunciou o desenvolvedor em uma atualização de hoje.

“No ano passado, vocês disseram que queria maneiras únicas de jogar em todos os grandes eventos”, disse Jeremy “Riot Brightmoon” Lee, produtor líder de League. “Nós concordamos. E este ano estamos comprometidos em fornecer emocionantes modos de jogo temporários ao lado de todos os principais eventos, começando com o AR URF durante os Reinos Mech.”

Gameplay & Ranked in Season 2020 | Dev Video – League of Legends Learn about Rise of the Elements, the ranked season, client improvements, and game modes.

Todas as alterações da pré-temporada no Summoner’s Rift incluídas na atualização A Ascensão dos Elementos, como Almas de Dragão e Rifts Elementais, serão apresentadas no URFeA quando o modo de jogo chegar aos servidores ativos no final do mês. Embora a Riot ainda não tenha fornecido aos fãs uma data de lançamento para o evento Reinos Mech, as novas skins com temas de robôs de League estão programadas para serem lançadas em 15 de janeiro.

A Riot também trará de volta outros modos de jogo populares ao longo do ano, como o Todos por Um, que coloca todos os jogadores de uma equipe como um mesmo campeão. O Todos por Um retornará “no primeiro semestre do ano”, de acordo com Riot Brightmood, embora sua data oficial de lançamento não seja clara.

Os fãs podem esperar que modos de jogo adicionais sejam anunciados à medida que o ano avança.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 10 de janeiro.