Riot lança trailer oficial e data de lançamento de Arcane

A Riot Games e a Netflix finalmente deram uma amostra de um dos programas mais esperados do ano, lançando o trailer oficial de Arcane, a próxima série animada baseada no jogo mundialmente popular, League of Legends.

Arcane será a primeira série de televisão da Riot e estreará no sábado, 7 de novembro às 22h00. O show será transmitido para todo o mundo via Netflix, enquanto será exibido na Tencent Video na China. Será uma ótima maneira de comemorar as finais do Campeonato Mundial de League of Legends 2021, que está programado para terminar apenas algumas horas antes da exibição.

“Jogadores de todo o mundo adoram LoL e seu universo”, disse o CEO da Riot, Nicolo Laurent. “A paixão deles é o que nos inspira a criar expressões de Runeterra dignas de seu fandom. O lançamento de Arcane é o início do próximo capítulo para a Riot e mal podemos esperar que os jogadores vejam o que temos reservado para eles em jogos, entretenimento e e-sports.”

O show mergulhará de cabeça no mundo de Runeterra e, mais especificamente, na delicada divisão entre algumas das regiões mais interessantes do mundo. Nas ruas douradas de Piltover e nos becos escuros e decadentes de Zaun, os fãs terão a oportunidade de vivenciar uma história que se estende entre dois dos campeões mais icônicos do LoL: Jinx e Vi.

Os dois personagens têm uma história emaranhada que remonta a quando eram crianças, e a série deve enviar os espectadores em uma montanha-russa de exploração, emoção e explosões. O co-criador de Arcane, Christian Linke, diz que a equipe teve que fazer algo realmente especial para esta narrativa. “Queríamos explorar a ideia do que você faria por sua família, quais valores você comprometeria e os conflitos que enfrentaria.”

Parece que os fãs do LoL terão muito pelo que ansiar, enquanto aguardamos o início desta saga épica entre a Defensora e o Gatilho Desenfreado.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de setembro.