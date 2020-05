Riot lança novo evento do Volibear no ARAM e emote desbloqueável

Prepare-se, fã de League of Legends. O trovão está prestes a estremecer para todos ouvirem, porque Volibear, recentemente atualizado, visitará o Howling Abyss por um curto período de tempo.

A Riot exibiu um novo trailer para um pequeno evento no ARAM baseado no Volibear atualizado. Para o evento, Volibear aparece brevemente no meio da ponte de Howling Abyss antes de soltar um rugido poderoso e bater no chão.

Isso também arremessa todos os jogadores no ar por alguns momentos e serve para mostrar a atualização do campeão. Os jogadores que jogarem ARAM durante esse período e testemunharem este evento também ganharão um emote exclusivo.

Imagem via Riot Games

A Riot começou a trabalhar no novo visual e habilidades do ursino no ano passado, depois que a base de jogadores do League votou que o Rugido do Trovão e Fiddlesticks deveriam ser os dois próximos campeões a receber uma atualização.

Demorou um pouco para a Riot mostrar os detalhes, mas o resultado é um Volibear que parece muito mais primitivo e feroz do que nunca. A Riot brincou com designs mais baseados em horror, mas isso acabou se transformando em uma nova skin gratuita que será lançada quando o campeão chegar aos servidores ativos.

O evento durará cerca de quatro dias. Se você quiser dar uma primeira olhada no melhor urso com piercings, entre em um ARAM para experimentar o poder de um verdadeiro semideus do trovão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 08 de maio.