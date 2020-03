Riot lança ajuste rápido para Wukong depois de atualização

A atualização de Wukong chegou aos servidores de League of Legends há apenas dois dias, mas a Riot Games já lançou um ajuste rápido para enfraquecer o Macaco Rei, de acordo com Mark “Scruffy” Yetter, designer de jogabilidade. O ajuste foi feito à passiva e ao W de Wukong.

A passiva de Wukong, Pele de Pedra, agora acumula dez vezes em vez de oito. Os bônus de armadura e regeneração de vida aumentam em 50% (antes era 62,5%) durante cinco segundos por acúmulo. O W de Wukong, Guerreiro Trapaceiro, passa a custar 80-40 de mana dependendo do nível, em vez de 60 fixos. O ajuste também reduz o dano do clone de 50-70% para 40-60%.

We have a Wukong Hotfix coming to you this afternoon. He's really fun now, but needs a slight nerf:



Passive :: 8 >>> 10 stacks. 62.5% >>> 50% per stack

W Cost :: 60 >>> 80-40

W Clone Damage :: 50 – 70% >>> 40 – 60%

Base HP/5 :: 5 >>> 4 — Mark Yetter (@MarkYetter) March 19, 2020

A atualização do Macaco Rei chegou nesta semana, com a atualização 10.6. Pouco depois de a nova versão de Wukong começar a aparecer nas ranqueadas, porém, os fãs começaram a perceber que estava um pouquinho forte demais. A taxa de vitórias do campeão passou de 55% em apenas um dia, de acordo com os dois sites de estatísticas do LoL, u.gg e Lolalytics.

Houve diversas mudanças na atualização de Wukong desde a primeira vez em que apareceu no servidor de testes do LoL, o PBE. Na fase de testes do PBE, a Riot mudou o foco do uso na rota do meio para a rota superior e a selva, além de enfatizar a persona de Trapaceiro do campeão.

Conheça agora a atualização do Macaco Rei. Os ajustes já devem estar disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 19 de março.