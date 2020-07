Riot integra experiência narrativa Laços Espirituais, inspirada em jogos japoneses, ao cliente do LoL

O novo evento de League of Legends finalmente está chegando. Com o evento Florescer Espiritual, chegam novas skins e novos campeões que aumentam as celebrações no jogo. Mas a Riot Games também vai implementar uma nova experiência para os fãs.

A Riot criou uma experiência narrativa chamada Laços Espirituais, que ficará disponível no cliente do LoL. Os jogadores interagem e se relacionam com os campeões da linha de skins Florescer Espiritual completando certas missões para obter recompensas especiais.

Imagem via Riot Games

Os espíritos também levam os jogadores em jornadas narrativas únicas para conseguir aumentar sua reputação com eles. Você consegue conversar com o campeão no estilo das visual novels, jogos narrativos japoneses, e tem a chance de escolher entre várias respostas para o que ele diz. Toda missão tem a ver com as várias histórias e narrativas trazidas pelos campeões.

Completando missões de certos espíritos, você pode aprofundar suas ligações com eles, desbloqueando essência azul, emblemas de evento e ícones exclusivos. Se conseguir, porém, fortalecer sua relação com um certo espírito, você também habilita sua recompensa rara, um emote único do evento.

Imagem via Riot Games

O evento narrativo Laços Espirituais teve “grande inspiração no universo dos animes, tanto em estética quanto em narrativa” e deve ser familiar aos que já jogaram as visual novels japonesas antes.

“A primeira inspiração do Florescer Espiritual veio da ideia do folclore em torno dos espíritos. Resolvemos aplicá-lo ao LoL com o objetivo de trazer aos jogadores uma nova forma de interagir com seus campeões favoritos, como se fossem personagens completamente novos em um universo folclórico”, disse a Riot.

Imagem via Riot Games

O evento Florescer Espiritual é um dos maiores, ou o maior, evento do ano do LoL. Com ele, chegarão diversas novas skins para campeões queridinhos dos fãs, como Ahri, Riven, Vayne, Yasuo e Teemo, além do retorno da Blitz do Nexus ao jogo como modo temporário.

Para saber todos os detalhes, confira o site oficial de Laços Espirituais no site da Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 21 de julho.