Riot Games revela novo modo de jogo do LoL: Teamfight Tactics

Parece que a Riot Games está tentando entrar na nova onda de jogos de combate automático criando o Teamfight Tactics.

O modo está chegando a League of Legends e será um embate entre até 8 jogadores, que se enfrentarão até sobrar apenas um. Para vencer, é preciso escolher a melhor combinação de campeões, fazer melhorias com itens e criar formações que mudem os rumos da batalha.

Imagem via Riot Games

“Acreditamos em mostrar grande comprometimento com nossos jogadores e fãs, seja atualizando o jogo a cada duas semanas ou criando eventos e modos de jogo sazonais”, disse o gerente de produto do TFT, Richard Henkel. “Os jogadores expressaram enorme interesse no gênero de combate automático, e esperamos que os fãs de League of Legends fiquem ansiosos para ver a arte, o estilo e a jogabilidade dele tomarem forma nesse novo modo.”

Imagem via Riot Games

Será possível testar Teamfight Tactics na terça-feira, 25 de junho. Você poderá usar sua conta de League of Legends também.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 10 de junho.