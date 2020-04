Riot fortalece Quinn, Lissandra e Gnar na atualização 10.9 do LoL

O meta da rota superior de League of Legends tem sido dominado pelos lutadores em 2020, e campeões como Aatrox, Sett, Ornn e Renekton ganham prioridade no cenário competitivo. Na atualização 10.9, a Riot quer mudar a situação.

Quinn, Lissandra e Gnar ficarão mais fortes na próxima atualização. É a forma perfeita de lidar com os lutadores mais resistentes.

Quinn, apesar de tecnicamente ser atiradora, costuma ser mais presente na rota superior. Na versão atual do jogo, ela tem uma taxa de vitórias de respeito nas ranqueadas solo, mas raramente aparece no competitivo. A próxima atualização só deve aumentar sua capacidade de dominar a rota e cobrar os lutadores. A Lâmina Sanguinária, um dos itens essenciais para Quinn, também ficará mais forte.

Lissandra é outra campeã que pode ser usada nas rotas do meio e superior. Nas ranqueadas solo, ela tem 50% de vitórias. No meio, porém, ela não está à altura do meta. Com algumas melhorias, pode se encaixar no topo.

Gnar tem decepcionantes 48% de vitórias a partir do Platina, um dos percentuais mais baixos da rota superior. Ele já foi forte contra lutadores e tanques, mas, com enfraquecimentos seguidos, foi deixado de lado. Seu dano simplesmente não dá conta. Se a Riot conseguir encontrar o equilíbrio e fortalecer Gnar de forma apropriada, pode ser que ele volte ao meta.

A lista completa de melhorias da atualização 10.9 sai em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 21 de abril.