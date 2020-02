Riot fortalece Kai’Sa em atualização 10.5 do LoL

Há algum tempo, Kai’Sa era uma das campeãs que dominavam a rota inferior. Depois dos atiradores maiores e melhores que chegaram a League of Legends, e de seguidos enfraquecimentos a suas habilidades, ela caiu para uma das piores colocações. Na próxima atualização, a Riot tenta consertar isso e ajudá-la a voltar ao meta.

Na atualização 10.4, a taxa de vitórias de Kai’Sa caiu para 45,63% a partir do Platina, de longe a mais baixa de sua posição. As partidas estão cada vez mais rápidas, e seu baixo alcance, aliado à demora para ficar forte no jogo, significa que ela nunca tem chance de decolar.

Os alvos da Riot na atualização 10.5 são a Chuva Icathiana (Q) e as evoluções de Exploradora do Vazio (W) da Filha do Vazio, melhorando as trocas entre as duas habilidades. A abordagem de balanceamento escolhida, porém, foi mais conservadora e comedida, devido ao histórico de poder de Kai’Sa nos jogos profissionais.

A proporção de PdH do Q de Kai’Sa será reduzida de 0,4 para 0,3, enquanto a quantidade de mísseis evoluídos aumenta de 10 para 12. Se você fizer dano mágico para a campeã, pode ser que isso a enfraqueça um pouco, mas levando em conta o dano de ataque físico e os dois mísseis a mais, o Q de Kai’Sa vai causar mais dano.

O W de Kai’Sa também recebe alterações de dano e redução do tempo de recarga. O dano aumenta de 20 a 120 (+0,6 PdH) (+1,5 DdAT) para 30 a 130 (+0,7 PdH) (+1,3 DdAT) e a redução de tempo de recarga aumenta de 50% para 70%. Isso deve punir os jogadores híbridos e aumentar o poder da personagem com dano mágico.

Ainda não sabemos como as mudanças vão afetar Kai’Sa, mas, a princípio, parecem promissoras para a campeã.

A atualização 10.5 do LoL deve sair na quarta-feira, 4 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.