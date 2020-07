Riot finalmente revela Yone como o próximo campeão do LoL na animação de hoje do Florescer Espiritual

O trailer mergulha profundamente no relacionamento de Yasuo e Yone.

Os fãs do LoL deram hoje uma primeira olhada no relacionamento entre Yasuo e Yone.

A Riot revelou hoje a animação “Irmãos da Lâmina Manchada” para comemorar o evento Florescer Espiritual, confirmando o que muitos já sabiam: o próximo campeão é Yone.

O trailer animado começa com Yone buscando retribuição de Yasuo e pedindo que ele “responda” pelo que fez. O Imperdoável, tendo sido acusado pelo assassinato de seu mestre, não quer participar da briga, mas se defende e acaba por matar seu irmão.

A animação então pula para o presente, com Yasuo procurando se comunicar com os espíritos do festival. Depois de encontrar acidentalmente um idoso, o estranho se oferece para ajudar Yasuo em sua empreitada. O velho leva Yasuo a um rio na floresta e oferece uma bebida para “ajudar a formar um laço” entre os reinos mortal e espiritual.

O estranho se transforma em um demônio, provavelmente simbolizando a culpa de Yasuo, impedindo-o de seguir em frente. Um espadachim mascarado aparece e começa a atacar o demônio. Yasuo, confuso, tenta defender o velho até perceber que o espírito mascarado é seu irmão.

Os irmãos então se unem e dão golpes fatais no demônio.

Yasuo finalmente aceita seu destino e pede a Yone para “se vingar”. Mas Yone nega a oferta.

“Você pode merecer a morte, mas não pela minha mão”, diz Yone antes de desaparecer no vento.

Yasuo embarca em um navio a caminho de Águas de Sentina, onde encontra uma Ahri encapuzada em busca de um caminho semelhante.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de julho.