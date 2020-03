Riot faz grandes ajustes no acúmulo de ouro de Teamfight Tactics para o novo conjunto Galáxias

Quando a Riot Games deu uma olhada mais de perto no Teamfight Tactics, muitas pessoas concordaram que havia muito ouro fluindo pelo jogo, quer estivesse buscando série de derrotas ou ganhando muito ouro com a venda de unidades de nível superior. Para o terceiro conjunto, os desenvolvedores limitarão quanto ouro está nas mãos dos jogadores para que tomem decisões mais difíceis no início das partidas.

A renda passiva dos jogadores por estágio, por exemplo, está sendo reduzida de 1-2-5-4-5-5 e assim por diante, para 0-2-2-3-4-5-5 e assim por diante. Ouro e caixas médias de Campeões não surgirão nas primeiras duas rodadas PvE. Muitas pessoas puderam confiar na venda antecipada de unidades de dois custos para alcançar mais de 30 de ouro na parte inicial de alguns jogos. Agora, eles precisam ter muito mais cuidado com sua economia.

Para garantir que os jogadores não sejam colocados em posições desfavoráveis ​​com a menor produção de ouro, a Riot também está diminuindo a chance de aparecer um campeão de nível três que os jogadores talvez não consigam pagar.

Imagem via Riot Games

Os desenvolvedores também estão aumentando a viabilidade dos combos de vitórias ou derrotas. Agora, os jogadores alcançarão dois e três bônus de ouro por rodada, o que significa que eles podem rodar a loja e encontrar campeões sem perder muita vida. O ouro recebido pela quantidade de combos atingidos também aparecerá durante as rodadas PvE.

Por fim, a Riot está removendo a capacidade de vender a unidade que você acabou de conseguir do carrossel durante a transição para a próxima etapa. Esse foi um truque que poucas pessoas conheciam, mas está sendo corrigido para “equilibrar o campo”.

O novo conjunto já está disponível nos servidores APT do League. Vá conferir e experimente os novos campeões e sinergias antes que eles cheguem aos servidores ativos no final deste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de março.