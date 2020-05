Riot fará Mid-Season Streamathon em 2020 para levantar fundos para combate ao COVID-19

Sem MSI? Sem problemas. A Riot Games anunciou hoje que fará a chamada Mid-Season Streamathon para levantar fundos para o combate ao COVID-19.

A stream consistirá em mais de 48 horas de programação da cena global de League of Legends, incluindo um duelo entre Kami e Yoda. Além disso, haverá a Mid-Season Cup entre China e Coreia, uma partida entre times da América do Norte e um minicampeonato regional com as equipes mais populares da Europa.

A comunidade de @LoLegendsBR vai se reunir entre os dias 29 e 31 de maio pra levantar fundos para o combate à COVID-19 no Mid-Season Streamathon! #MSS2020



Saiba mais informações: 👇 https://t.co/lby5GzRziU — LoL Esports BR 🇧🇷 | #CBLoL (@lolesportsbr) May 18, 2020

A Mid-Season Streamathon 2020 será transmitida de sexta-feira, 29 de maio, a domingo, 31 de maio. A maratona começa às 21h BRT com alguns convidados especiais para dar início às festividades. Algumas empresas, como Mastercard, State Farm, Red Bull e Secretlab, também darão apoio à stream.

Os fãs de League of Legends podem doar a diversas ONGs que ajudam no combate ao coronavírus. As doações dos fãs serão repassadas pelo Fundo de Impacto Social da Riot Games a organizações como ImpactAssets COVID Response Fund e GlobalGiving Coronavirus Relief Fund.

Esse evento substitui o cancelado Mid-Season Invitational, que aconteceria neste mês. Apesar de a Riot ter tentado ajustar o cronograma de esports, a situação do COVID-19, além de ser grave, muda constantemente e é diferente em cada país. Isso dificulta a garantia de segurança a jogadores, funcionários e fãs em um evento tão grande.

Por isso, o evento online deve ser suficiente enquanto os times usam o tempo para se preparar para o Summer Split, no caso da LCS, e para o Campeonato Mundial 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 18 de maio.