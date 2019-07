Riot fará ajustes à aleatoriedade dos itens de Teamfight Tactics

O combate automático da Riot Games, Teamfight Tactics, acabou de ser lançado no mundo, mas os jogadores já notaram um grande problema do jogo: conseguir itens é simplesmente aleatório demais.

É possível não conseguir nenhum item em uma rodada neutra e seus oponentes conseguirem muitos, e também é possível conseguir dois ou três do mesmo item na mesma rodada. Já que combinar itens no TFT é chave para algumas estratégias e para fazer alguns campeões funcionarem melhor, essa aleatoriedade pode ser um problema na hora de decidir o que fazer na partida.

Relacionado: A classificação definitiva dos campeões em Teamfight Tactics

Mas August Browning, desenvolvedor da Riot, disse na Twitch que a equipe do TFT está trabalhando em uma melhoria na aleatoriedade da distribuição de itens.

“Só o que posso dizer é que temos planos”, Browning disse em uma stream na Twitch ao responder uma pergunta sobre os planos da equipe para melhorar a aleatoriedade dos itens. “Não posso dizer exatamente quais são, mas estamos trabalhando nisso.”

Hm Clip of AugustUwU Playing Teamfight Tactics – Clipped by Sparxlol

A única mecânica disponível hoje para reduzir um pouco da aleatoriedade é ter itens nas rodadas de escolha. Em algumas rodadas, é possível escolher um campeão entre certas opções, e cada um deles carrega um item. Os itens e campeões que aparecem são aleatórios, mas os jogadores têm a chance de escolher os que melhor se encaixarem em suas estratégias se estiverem procurando itens em vez de campeões.

Além disso, itens só podem aparecer aleatoriamente nas rodadas de tropas e criaturas. Não é garantido que eles apareçam e, se aparecerem, também são aleatórios. O máximo que é possível controlar depois disso é qual campeão ficará com qual item e quais combinações serão feitas.

Browning não deu nenhuma estimativa de quando a melhoria será implementada, nem comentou o que fará com as rodadas neutras e chances de aparição no TFT.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 01 de julho.