Riot fala sobre o efeito bola de neve no LoL, quer mais mecânica de retomada na pré-temporada deste ano

A ideia de bola de neve, obter uma vantagem tão grande que o inimigo não consegue revidar, tem sido um problema persistente em League of Legends. Mas na 11ª temporada e além, a Riot disse que está trabalhando para resolver esse problema de frente e fornecer algumas correções para continuar dando a ambas as equipes uma chance de lutar.

Em um novo vídeo do “LOL PLS”, Andre “Meddler” Van Roon, o diretor de jogo do LoL, revelou que as taxas de bola de neve durante a pré-temporada e no início da 11ª temporada permaneceram bastante consistentes. Independentemente disso, a equipe acredita que o problema deve ser rastreado mais de perto. Portanto, indo para a pré-temporada deste ano, haverá um foco maior na mecânica de retomada.

“Queremos resolver casos em que as pessoas ficam para trás e desanimam, sem saber o que fazer para voltar ao jogo”, disse Meddler. “Então, vamos criar modos de dar opções para quando as coisas não vão bem.”

Em outra seção do vídeo de desenvolvedor, Meddler explicou que os novos itens Míticos foram um grande contribuidor para os pontos fortes de certas classes de campeões, o que torna quase impossível jogar contra eles sem se concentrar em construir seus próprios itens para combatê-los. As fraquezas dos itens míticos de outras classes também contribuem para que as equipes não tenham chance de lutar se estiverem atrás.

Meddler também reconheceu que às vezes o time perdedor entende suas condições de vitória, mas gira em torno de esperar que o outro time cometa um erro. Em um meta onde os jogos estão ficando mais rápidos e a ação é quase ininterrupta, esse momento oportuno pode não acontecer antes de o jogo terminar.

Então, por enquanto, a bola de neve no LoL se encontra em uma situação difícil. Mas os planos da Riot para lidar com isso podem ajudar os jogos que parecem perdidos a se tornarem vencíveis mais uma vez. Provavelmente, informações adicionais sobre isso serão fornecidas quando a próxima pré-temporada se aproximar no final de 2021.

