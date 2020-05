Riot explica por que não trouxe modos de jogo novos de eventos de volta à League

Se você estava ansioso por outros novos modos de jogo para League of Legends, pode se decepcionar. A Riot Games explicou por que esses tipos de modos não retornaram em uma postagem Dev do Pergunte à Riot.

“Em outras palavras, os jogadores se animavam para testá-los, mas voltavam rapidinho para Summoner’s Rift depois que a novidade já não era mais tão recente.”, disse a Riot.

Imagem via Riot Games

Embora os modos de jogo PvE que vieram com os eventos Odisseia e Guardiãs Estelares tenham sido divertidos no início, os jogadores foram capazes de vencê-los com bastante facilidade. Como resultado, não havia motivo para repetir e as pessoas acabaram voltando para a fila solo, já consagrada.

O ARAM e Teamfight Tactics foram os únicos dois modos de jogo que permaneceram relativamente estáveis ​​desde seu lançamento, de acordo com a Riot. O ARURF viu muitas pessoas entrarem no modo no lançamento, mas rapidamente perdeu o brilho entre a base de jogadores. Todos os outros modos de jogo fracassaram após as primeiras duas semanas.

Por fim, a Riot precisa encontrar o equilíbrio certo para um modo de jogo que faça as horas de desenvolvimento valerem a quantidade de tempo que os jogadores jogam. Se um modo de jogo não parecer valer o risco e os recursos, provavelmente será descartado.

A Riot reconheceu as várias reclamações sobre os modos de jogo de eventos. Além de incluir modos de jogo alternativos em todos os eventos, os desenvolvedores também trabalharão em melhorias no sistema de passe de evento, bem como na variedade de missões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 21 de maio.