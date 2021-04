Riot explica a escolha de Campeões de rota para atuarem na selva na atualização 11.8 do LoL

A Riot Games falou sobre por que certos campeões foram fortalecidos na atualização 11.8 de League of Legends, dando a eles a habilidade de fazer selva com a mesma eficiência com que podem fazer a rota.

Na semana passada, Diana, Mordekaiser, Zed, Darius e Morgana receberam fortalecimentos para fazer os campos da selva, na forma de aumento dos danos de habilidades contra monstros não épicos. E mesmo que dar aos campeões de rotas a habilidade de fazer a selva com eficácia pode parecer uma mudança inesperada e fora da caixa, a Riot detalhou por que dar uma mãozinha a certos campeões na selva pode ser benéfico.

“Neste exato momento, muitas pessoas se sentem intimidadas pela selva, em especial nos MMRs mais baixos”, disse a Riot na mais recente edição do Visões de Balanceamento. “Portanto, estamos considerando fazer mudanças sistêmicas em relação a essa questão, mas, por enquanto, vimos a oportunidade de facilitar o acesso das pessoas à selva com os Campeões aos quais já estão acostumadas.”

A Riot também mencionou como aumentar a diversidade do jogo é uma prioridade para a equipe de balanceamento. Mas disseram que “não estamos tentando mudar a função primária desses Campeões, mas apenas expandir as possibilidades já disponíveis”.

Dos cinco campeões que foram fortalecidos, as mudanças mais significativas ocorreram em Diana, cuja Espada de Prata Lunar (P) recebeu um aumento de 150 por cento no dano contra monstros não épicos, além de um bônus de velocidade de ataque de 20 por cento em seus primeiros níveis.

“Os Campeões escolhidos são aqueles que acreditamos que podem ter um bom desempenho na função de caçadores, para além da sua principal, sem aumentar o poder que eles têm nas rotas”, disse a Riot. “Além disso, tentamos não interferir nos Campeões que já tenham muita viabilidade profissional, já que acrescentar potencial de flexibilidade tende a fazer com que eles sejam priorizados demais na fase de escolha/banimento.”

Diana, Mordekaiser, Zed, Darius e Morgana praticamente não existiram no jogo profissional nesta temporada. Até agora, em 2021, Morgana, Mordekaiser e Darius foram escolhidos sete, cinco e três vezes, respectivamente, em partidas da região principal. Zed e Diana ainda nem viram o jogo profissional nesta temporada, de acordo com o site de estatísticas do LoL gol.gg. Talvez algum potencial de flexibilidade possa aumentar suas taxas de jogo em um futuro próximo.

“Para evitar o excesso de poder em cada atualização, tentamos manter os fortalecimentos e enfraquecimentos do jogo relativamente equilibrados”, disse a Riot. “Isso significa que, mesmo que não estivéssemos dando aos Campeões de rota a possibilidade de atuar como caçadores, ainda assim não poderíamos simplesmente fortalecer um monte de caçadores principais.”

Na atualização 11.8, os únicos outros campeões da selva a receber fortalecimentos foram Lee Sin e Zac, enquanto Rammus recebeu um retrabalho bastante substancial que poderia ser considerado um fortalecimento. A Riot também disse que se as mudanças implementadas na atualização atual forem bem recebidas, ela estará aberta para “procurar adicionar ainda mais campeões à selva”, enquanto promete mais mudanças chegando à posição na atualização 11.10, que está agendada para 12 de maio, de acordo com o cronograma oficial de atualização do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 16 de abril.