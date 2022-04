Riot exagerou nos enfraquecimentos de Zeri, correções já ativas no League of Legends

A Riot Games admitiu que exagerou nos recentes enfraquecimentos de Zeri e agora enviou uma correção para League of Legends na tentativa de remediar a campeã.

Em um post nas mídias sociais ontem à noite, o designer de campeões da Riot, August Browning, detalhou todos os ajustes de Zeri que foram enviados para os servidores ativos. Eles incluem uma série de fortalecimentos nas estatísticas da campeã, Rajada Reluzente (Q), Laser de Ultrachoque (W) e Faísca Acelerada (E).

Estatísticas

Vida: 500 > 530

Q – Rajada Reluzente

Impacto Eletrizante (R) se acumula e Faísca Acelerada (E) é redefinida no crítico dois > três

W – Laser de Ultrachoque

Duração da lentidão um a dois > dois

Proporção de DdA: 1,2 > 1,4

E – Faísca Acelerada

Tempo de recarga : 28-22 > 26-20

Na atualização 12.7, que foi lançada na quarta-feira, 13 de abril, Zeri foi alvo de enfraquecimentos para todas as suas habilidades com o objetivo de “trazer sua itemização mais lutadora mais alinhada com sua itemização de crítico, bem como fazer seus acúmulos e efeitos ao contato mais previsíveis”, de acordo com a Riot. Embora eles possam ter tido o efeito pretendido de permitir que os inimigos “pegar a Zeri antes que ela comece a fazer círculos ao redor deles”, os enfraquecimentos foram claramente um exagero.

Nos vários dias após as mudanças de balanceamento, Zeri teve uma redução na taxa de vitórias para 42,33% na divisão Platina e acima, de acordo com o site de estatísticas u.gg. Este é de longe o mais baixo na posição de atirador.

Resta saber se as correções colocarão Zeri em uma posição mais respeitável na fila solo ou se ela ainda continuará com dificuldades. Outras mudanças na campeã podem ser necessárias nas próximas semanas.

A próxima atualização, a 12.8, deve ser lançada em 27 de abril. Esta será a atualização em que as melhores equipes de todo o mundo competirão quando participarem do Mid-Season Invitational deste ano em Busan, Coréia do Sul, em maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 15 de abril.