Riot está de olho na Senna de Guinsoo em League of Legends

A itemização devastadora da Senna que assola o League of Legends chamou a atenção da Riot.

Um fã discutiu a Lâmina da Fúria de Guinsoo em um longo post no Reddit hoje, explicando que o abuso de Senna no item afeta como ele é balanceado para outros campeões. O principal designer do campeão, August Browning, respondeu ao tópico, comentando que a Riot está “atualmente investigando” a itemização.

Imagem via Riot Games

“Guinsoo tem o dobro de força em Senna porque, como você mencionou, ignora seu mod de dano crítico (a penalidade de dano que ela paga por ganhar crítico aumentado) E permite que ela sobrecarregue sua chance crítica convertendo-a em dano ao contato, ”Browning disse. “No momento, estamos investigando se devemos ou não corrigir / alterar essas duas interações.”

Ao combinar Mata-Cráquen com Guinsoo, Senna pode causar dano maciço ao acertar com sua passiva. Ambos os itens causam dano bônus a cada terceiro acerto, com a Guinsoo aumentando seu poder com base na chance de acerto crítico do usuário. A passivo de Senna permite que ela escale infinitamente, coletando fantasmas para aumentar ainda mais sua chance de crítico. Em vez de sua chance crítica ser limitada, ela é convertida em mais dano ao acertar.

A taxa de vitória da Senna atiradora não parece incrivelmente alta nas classificações Platina e acima, pairando um pouco mais de 50 por cento na atualização 11.4, de acordo com o Champion.gg. Mas sua taxa de banimento é de 17.3%. E como a Redentora se beneficia tão fortemente dessa interação, agora ela está no radar da Riot.

Uma das principais preocupações do jogador do LoL é que a Guinsoo é fraca em seus usuários pretendidos e precisa ser mais balanceada. Em uma correção da atualização 10.23, o custo do item foi aumentado e o dano ao contato foi reduzido. Embora isso tenha afetado negativamente seu uso com muitos atiradores, ele permaneceu forte na Senna.

A Riot aparentemente tem um plano para essas situações.

“Notem que não tendemos a balancear itens em torno de usuários singulares”, disse Browning. “Se um item é fraco, mas OP em 1 campeão, investigaríamos o fortalecimento do item para que mais pessoas pudessem usá-lo e, em seguida, enfraquecer o campeão se necessário.”

A Lâmina da Fúria de Guinsoo foi ligeiramente fortalecida na atualização 11.4, aumentando sua velocidade de ataque de 40 para 45 por cento. A Riot não confirmou nenhuma outra alteração para Guinsoo ou Senna ainda.

Atualização em 22 de fevereiro, às 17h35: A Lâmina da Fúria de Guinsoo foi ajustada no APT hoje, de acordo com Surrender at 20. O dano ao contato do item não pode mais se beneficiar de mais de 100 por cento de chance de acerto crítico, o que deve limitar o poder de Senna no final do jogo. A atualização do PBE é provisória e pode ser alterada antes de ir ao ar, no entanto.

Guinsoo's on-hit damage is now capped at 100% crit chance pic.twitter.com/IXrqefxi8g — Spideraxe (@Spideraxe30) February 22, 2021

Atualização de 23 de fevereiro 11h02: O diretor de design de jogabilidade, Mark “Scruffy” Yetter, confirmou as mudanças para Senna Guinsoo na prévia da atualização 11.5 de ontem.

11.5 Patch Preview



There are a number of these where we're targeting nerfs or buffs on a specific position, so some of the changes will be skewed towards that.



Full changes should be ready tomorrow. pic.twitter.com/P93cugmvqo — Mark Yetter (@MarkYetter) February 22, 2021

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de fevereiro.