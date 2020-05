Riot enfraquece Syndra e Janna e fortalece Lux em atualização 10.11 do LoL

Há grandes mudanças a caminho de League of Legends.

A Riot vai enfraquecer Syndra e Janna e fortalecer Lux na atualização 10.11, além de vários outros ajustes de balanceamento.

Syndra tem sido uma forte oponente nos níveis mais altos do LoL nos últimos meses, especialmente em partidas profissionais e elos de elite. Nas ranqueadas, tem uma média de 50,57% de vitórias, o 23º lugar da rota do meio. Mas o fato de poder ser usada também na rota inferior fez com que ela se tornasse um alvo fácil para a Riot.

Na LCS norte-americana e na LEC europeia, Syndra ultrapassa os 70% de vitórias. É uma das escolhas mais contestadas com os times ocidentais devido à força que tem desde o começo do jogo e devido a sua flexibilidade na seleção de campeões.

Patch Preview for 10.11:

-Targets selected, changelists will be ready for tomorrow

-Mid and systems work is not in this patch, but in flight



THE BEAR pic.twitter.com/IvM3WUnIpv — Mark Yetter (@MarkYetter) May 18, 2020

Janna, por outro lado, quase não deu as caras no Spring Split 2020. Entre as quatro grandes ligas (LCS, LEC, LCK e LPL), ela foi escolhida apenas 12 vezes e não fez muita diferença. Enquanto isso, suportes como Rakan, Thresh, Braum e Sett foram priorizados.

Nas ranqueadas, porém, Janna tem 53% de vitórias, terceiro maior número da posição de suporte, perdendo apenas para Sona e Bardo. A Riot quer enfraquecê-la na próxima atualização, para nivelar a situação.

Já Lux mal tem visto a luz do dia há anos. Nas ranqueadas e no competitivo, ela não aparece, apesar de ser uma campeã popular. Como suporte, já teve seus momentos, mas na rota do meio foi excluída de vez. Ela tem 49% de vitórias, uma das mais baixas da rota do meio. Alterar os números do dano pode ser a melhoria que ela precisa para ter mais impacto no LoL.

A lista completa deve sair em breve, incluindo detalhes de cada uma das mudanças. A atualização 10.11 será lançada na quinta-feira da próxima semana, 28 de maio.

