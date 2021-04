Riot enfraquece Quimiotanque Turbo e Couraça do Defunto na atualização 11.9 do LoL

Se você é um jogador de League of Legends que está cansado de campeões como Hecarim e Udyr derrubando você em alta velocidade, você pode ficar feliz em saber o que a Riot Games planejou para a próxima atualização do jogo. A Riot está enfraquecendo o Quimiotanque Turbo e a Couraça do Defunto na atualização 11.9, de acordo com o diretor de design de jogo do LoL, Mark “Scruffy” Yetter.

Ao longo das últimas atualizações, a velocidade de movimento maciça tem sido o nome do jogo para vários campeões do meta, incluindo Hecarim, Udyr e até Rell. O potencial de escolha que esses campeões têm por causa do item foi aumentado exponencialmente, uma vez que eles já tinham uma tonelada de velocidade de movimento para começar.

11.9 Patch Preview



This is the MSI patch so we're hoping to add a bit of diversity to the pro meta. Also we have a few solo Q outliers (and overbuffs from last patch) that we wanted to tone down. pic.twitter.com/Irna1CD41K — Mark Yetter (@MarkYetter) April 19, 2021

Esteja você tentando persegui-los ou fugir deles, não há como você ser mais rápido do que um cavalo com um Quimiotanque como item Mítico. Mesmo a Couraça do Defunto deu uma quantidade significativa de velocidade com sua passiva única, enquanto também distribuía uma boa quantidade de armadura e Vida.

Combinado com os enfraquecimentos diretos em Hecarim na atualização 11.9, poderíamos ver um afastamento do campeão se as mudanças fossem significativas o suficiente. No outro lado do Rift, no entanto, alguns itens de cura serão fortalecidos, como o sempre popular Regenerador de Pedra Lunar.

Com muitos jogadores optando por campeões como Karma, Lulu e Seraphine como opções de suporte, o Regenerador tem sido um dos itens mais fortes do jogo devido às curas adicionais que concede aos campeões. O item teve recentemente algumas de suas forças alteradas, mas muitos fãs do LoL ficarão curiosos para ver quais aspectos serão fortalecidos.

A atualização 11.9 é a atualização em que o 2021 Mid-Season Invitational será jogado, então espere que a Riot lance a prévia detalhada da atualização ainda esta semana. Com apenas algumas semanas até o torneio, deve haver tempo suficiente para as equipes se prepararem para a batalha na Islândia.

Você pode acompanhar toda a ação quando o MSI 2021 começar na quinta-feira, 6 de maio. A atualização 11.9 deve ir ao ar em 28 de abril, de acordo com o cronograma de atualização oficial do LoL.

