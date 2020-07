Riot diz que Yone “age como um híbrido de duelista e assassino” com dano misto

A Riot Games finalmente revelou Yone como o próximo campeão de League of Legends. Na última “análise do campeão”, a Riot explicou como o espadachim terá dano misto com suas duas espadas, agindo “como um híbrido de duelista e assassino”.

“A lâmina humana causa Dano Físico, e a espada azakana causa Dano Mágico, conferindo a Yone um perfil de dano misto. Com isso, ele pode bater de frente até mesmo contra os caras mais durões”, explica a Riot. “Mas o modo como utiliza seu E e sua ultimate é bem semelhante ao de um assassino.”

Sua habilidade Aço Mortal, por exemplo, é inteiramente dedicada à espada humana e como ele usa o poder do vento para avançar em direção a seus inimigos e causar dano físico. Ele também joga os inimigos no ar ao conseguir dois acúmulos.

Sua outra espada, porém, foi tomada de um azakana, o demônio que Yone precisou enfrentar e matar no reino espiritual. O resultado é que a lâmina causa dano mágico e também concede a ele um escudo cujo poder aumenta a cada campeão atingido.

“Eu queria transmitir uma sensação diferente com cada espada do Yone. Embora ele sempre use duas espadas, o peso e a sensação da lâmina azakana são muito diferentes dos de sua costumeira lâmina de aço”, explicou o animador sênior Adam “Cattlegrid” Turnbull. “Para transmitir essa sensação, queremos manter os ataques da lâmina de aço bem ágeis, enquanto os golpes desferidos pela lâmina azakana serão executados em arcos mais largos, enfatizando o peso e o tamanho da espada.”

Por isso, Yone consegue entrar e sair rapidamente das lutas, com a vida relativamente alta. Mas sua ultimate, chamada sabiamente de Destino Selado, o teletransporta para o último campeão atingido, como um assassino. Isso cria um estilo misto, que permite movimentos rápidos nas lutas e também atingir a retaguarda com facilidade e uma boa ultimate.

A ultimate de Yone também levanta os campeões inimigos para cima e os puxa em sua direção. Isso cria a situação perfeita para seu irmão, Yasuo, ativar a habilidade Último Suspiro nos alvos que estiverem no ar. Pode ser que Yasuo e Yone sejam uma boa dupla na rota inferior no futuro.

Será preciso esperar a atualização 10.16 para ver Yone nos servidores principais do LoL, mas sua entrada no PBE estava marcada para hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de julho.