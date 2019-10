Riot divulga novidades sobre o Clash e diz que haverá um beta global em dezembro

A Riot Games revelou que tem confiança suficiente para fazer um evento beta global simultâneo para Clash, o modo estilo torneio de League of Legends, no final deste ano, depois de fazer vários testes em regiões diferentes.

Jon “IAmWalrus” Moorman, designer da Riot, disse que o modo será testado em dois finais de semana de dezembro. Um período de testes será em 7 e 8 de dezembro e o outro, em 14 e 15 de dezembro.

“Haverá recompensas novas e exclusivas que só podem ser adquiridas durante esse torneio Clash de dois fins de semana”, escreveu IAmWalrus. “Também utilizaremos o sistema de bilhetes, ou seja, para competir, os jogadores terão que habilitar Bilhetes Básicos em missões, no site do Clash, ou com Essência Azul.”

O histórico de Clash até agora é turbulento. A Riot teve diversos problemas técnicos no mundo inteiro, da América do Norte à Europa. Por isso, Clash foi engavetado por quase um ano enquanto os desenvolvedores resolviam as coisas. Muitos fãs do LoL duvidavam que Clash sequer veria a luz do dia depois do início desastroso.

Desta vez, porém, a Riot disse que os testes estão indo bem. IAmWalrus explicou que, apesar de alguns erros terem sido encontrados em algumas das fases, a equipe conseguiu corrigi-los sem problemas. O beta global é o último passo de Clash antes do lançamento “em algum momento de 2020”.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 29 de outubro.