Riot divulga extensa lista de melhorias para a atualização 10.16 do LoL

Depois de revelar quais campeões passariam por mudanças na atualização 10.16 de League of Legends, Mark “Scruffy” Yetter, designer de jogabilidade da Riot Games, finalmente revelou detalhes das melhorias que vêm por aí.

Diversos grandes campeões receberão ajustes para melhorar seu desempenho na próxima atualização, incluindo Ziggs, Akali, Yasuo, Hecarim e Tristana. Outros campeões também receberão mudanças significativas a suas habilidades e números.

10.16 Patch Preview with changes:



Not 100% final, but getting close. We have a good meta, so a lot of small changes is our approach to diversify without destroying it. pic.twitter.com/lVHTXdTu10 — Mark Yetter (@MarkYetter) July 28, 2020

A passiva de Ziggs, por exemplo, será ajustada para que a proporção do Poder de Habilidade seja de 50% em todos os níveis, além de causar 250% de dano às torres. O Especialisa em Hexplosivos sempre foi uma ameaça para as torres, especialmente com a runa Demolir. Mas agora ele vai levar objetivos inimigos com facilidade.

Yasuo, por outro lado, recebe um pequeno aumento de 2 de Resistência Mágica. Mas agora sua ultimate terá Dano de Ataque adicional de 175%. As melhorias chegam bem a tempo da próxima fase do competitivo, junto com o lançamento de Yone. É de se esperar que muitos queiram usar os irmãos juntos no Summoner’s Rift.

Tristana sempre foi uma escolha importante, tanto no profissional quanto nas ranqueadas, mas a Riot vai adicionar um novo efeito ao seu E. A Carga Explosiva agora aumenta seu dano em 1% a cada 2% de chance de acerto crítico. Isso faz com que Tristana cause muito mais dano nas fases finais do jogo, quando tiver itens suficientes.

Enquanto isso, as habilidades de Akali serão ajustadas novamente. A Riot vai fazer com que a Investida Shuriken passe a causar dano mágico em vez de dano físico. Isso faz com que ela cause um pouco mais de dano ao entrar e sair de lutas, e pode ajudar a melhorar seu desempenho nas ranqueadas. Atualmente, ela tem a menor taxa de vitórias entre todos os campeões da rota do meio no jogo.

Não se sabe como os times profissionais vão se adaptar a essas alterações ao meta, especialmente com o número de campeões que devem ser enfraquecidos na atualização 10.16. O principal objetivo dessas mudanças é diversificar o meta para a próxima fase, então espere algumas escolhas surpreendentes.

A atualização 10.16 deve chegar na quarta-feira, 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 28 de julho.