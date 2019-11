Riot detalha progresso da atualização de Wukong

Nathan “Lutzburg” Lutz, designer sênior de campeões na Riot, detalhou algumas das grandes mudanças a caminho para as habilidades de Wukong em sua futura atualização. Ele disse que, nas últimas semanas, redefiniu alguns dos objetivos dos ajustes junto com a equipe de desenvolvedores de League of Legends.

“Wukong tem uma porcentagem de vitórias que varia bruscamente dependendo do tempo de jogo”, disse Riot Lutzburg. “As mudanças devem suavizar a curva, para que Wukong seja competitivo no começo do jogo sem dominar completamente as lutas com sua alta resistência inata e o alto dano que causa de uma vez.”

A Riot quer dar a Wukong mais meios de iniciar jogadas na fase de rotas, fazer mudanças para torná-lo mais saudável e passar um pouco de seu poder do fim do jogo para o começo, de acordo com Lutzburg.

Primeiro, a passiva de Wukong vai mudar completamente. Agora, quando Wukong estiver invisível para o inimigo por no mínimo um segundo, ele ganha um escudo temporário que o protege de dano físico, com base em sua vida máxima. Se ele for visto, o escudo desaparece depois de um pequeno intervalo. Lutzburg disse que a passiva “deve ajudar quem costuma trocar muito dano” e fazer os jogadores entrarem e saírem dos arbustos durante a luta.

O W dele agora avança instantaneamente em direção ao cursor, em vez de se transportar uma curta distância. O avanço tem alcance de 350 unidades e 1.200 de velocidade e não pode atravessar paredes. Enquanto isso, o clone que ele deixa para trás é como um campeão, que ataca inimigos próximos, priorizando o último que recebeu dano de Wukong. Os ataques do clone aplicam efeitos ao contato e também aplicam 50-100% do Dano de Ataque do jogador com base no nível da habilidade.

A ultimate de Wukong agora acumula em 1/4 de segundo, mas o dano foi reduzido pela metade para compensar. O dano por segundo aumentou levemente, e a velocidade de movimento bônus agora é de 30% sempre.

Todas essas mudanças devem chegar ao PBE em dezembro, mas não temos ainda uma data certa de lançamento. Os fãs de Wukong provavelmente esperam que o campeão esteja pronto a tempo do começo da temporada 10 no ano que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 29 de novembro.