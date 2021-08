Riot detalha mudanças de Lucian que buscam levá-lo do meio para a rota inferior na atualização 11.17 do LoL

Lucian é o próximo na fila para mudanças de balanceamento.

Preparando-se para o Mundial 2021, a Riot está procurando “mudar o poder” do meio de Lucian de volta para a rota inferior, de acordo com o designer-chefe de jogo de League of Legends, Jeevun Sidhu.

As próximas mudanças, que devem chegar aos servidores ativos na atualização 11.17 em 25 de agosto, têm como alvo as estatísticas base do campeão, sua passiva Disparo Iluminado, (W) Chama Ardente e (R) O Expurgo.

Estatísticas base

Dano de Ataque base: De 64 a 62

Passiva – Disparo Iluminado

[Novo] Os fortalecimentos de aliados ativam os próximos dois (acumula até quatro) ataques básicos de Lucian para causar um dano mágico adicional de 14 (+10 por cento de DdA)

W – Chama Ardente

Custo de mana: De 70 a 60

Os aliados que ativam a marca também acionam Vigilância

R – O Expurgo

Dano por disparo: De 20/40/60 (+25 por cento AD) a 15/30/45 (+25 por cento AD)

Número de disparos: De 22/28/34 a 22 (+25 por cento de chance de acerto crítico)

A decisão de fazer essas mudanças foi resultado do poder de Lucian no meta. “É difícil separar o potencial de ser flexível do poder”, disse Sidhu. “Quando o comportamento de um campeão não pode ser previsto na fase de escolhas porque eles podem ser movidos para uma rota diferente, eles tendem a ser excepcionalmente resilientes a contra-ataques e tendência à dominar o meta.”

Lucian tem sido muito presente do meio no jogo profissional por algum tempo, apesar de ter sido projetado como um campeão da rota inferior. Neste Split, na LCS da América do Norte, ele foi jogado no meio 33 das 35 vezes em que foi escolhido, de acordo com o site de estatísticas do LoL, Oracle’s Elixir.

No LEC, da Europa, Lucian foi escolhido ou banido da mesma forma 79 por cento das vezes e foi jogado 27 vezes no meio e duas vezes na rota superior.

A Riot explicará as mudanças em mais detalhes no final desta semana, disse Sidhu.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 10 de agosto.