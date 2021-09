Riot detalha fortalecimentos para campeões em todas as 5 funções na prévia da atualização 11.18 do LoL

A Riot Games compartilhou detalhes das mudanças em League of Legends da atualização 11.18, uma atualização com um número relativamente desproporcional de campeões sendo alterados para trazer um pouco de tempero ao meta do Mundial.

O designer-chefe do jogo, Jeevun “Jag” Sidhu, disse antes das próximas atualizações que a equipe queria mudar as coisas com cuidado, mas intencionalmente, quando se tratasse do maior torneio do ano. Isso significava muito mais fortalecimentos do que enfraquecimentos, e dividir as mudanças para o Mundial em duas atualizações, a 11.18 e a 11.19, ou uma atualização “Mundial-A” e “Mundial-B”.

11.18 Full Preview is here!



Reminder – this is a pro focused patch in anticipation of Worlds.



Relative to the preview, I corrected some champions as "adjustments" instead of buffs.



We also added Camille to the nerf list given the Renekton/Jayce nerfs favoring her in the meta. pic.twitter.com/qakPGkMKid — Jeevun Sidhu (@JeevunSidhu) August 31, 2021

Mudanças em Zed, Talon, Dr. Mundo, Qiyana, Taliyah e outros são fortalecimentos centrados na selva, mas muitos outros campeões, mesmo aqueles que não foram muito jogados ​​neste ano, também estão em pauta.

A Riot quis abordar feridas dolorosas e cura, em geral, de forma mais extensa, mas fará isso tangencialmente por enquanto, fortalecendo Dr. Mundo, Soraka e Singed. O Louco de Zaun está recebendo alguma ajuda na selva e em outros lugares ao fazer sua ultimate, Dosagem Máxima, conceder Vida bônus em vez de cura por Vida máxima, e com uma porcentagem mais alta (25 por cento) no nível máximo. A ultimate de Soraka, Desejo, agora remove feridas dolorosas antes da cura, e a ultimate, Poção da Insanidade, de Singed, agora faz com que todos os seus danos apliquem feridas dolorosas.

Uma das mudanças mais temáticas vem de Draven, que já tem um lugar no meta como uma escolha de bolso para atirador de início de jogo. A Riot está adicionando uma linha à sua ultimate, Reta da Morte, que fará com que qualquer dano causado por ele execute inimigos se a Vida deles estiver abaixo do número de acúmulos de Adoração que ele acumulou através de sua passiva, League of Draven.

Na atualização mais recente do jogo, 11.17, a curva de poder de Gangplank foi empurrada ainda mais na direção “fraca no início, mas incrivelmente forte no final”, e essas mudanças provavelmente irão acentuar isso, ao mesmo tempo que lhe dão alguma ajuda nas trocas da fase de rotas com uma Vida base adicional de 30 , bem como seu aumento de Vida por nível passando de 82 para 90.

O meta de carregador de DdA tornou-se progressivamente menos obsoleto em 2021, mas a Riot quer fornecer aos carregadores de escalonamento ainda mais opções. Xayah recebeu três fortalecimentos desde a atualização 11.18, e potencialmente se juntando a ela na lista de atiradores viáveis ​​estão Kog’Maw, Twitch e Miss Fortune. A ultimate de Twitch, Passando Fogo, dará 10 de DdA bônus durante sua duração, e a ultimate de Miss Fortune, Metendo Bala, disparará duas ondas adicionais de balas em todos os níveis, chegando ao máximo de 18. Kog’Maw está apenas vendo sua itemização de PdH ganhar um fortalecimento com a escala de PdH de Gosma do Vazio (E) indo de 50 por cento para 70 por cento.

Urgot teve um breve momento ao sol no jogo profissional e agora está recebendo uma cutucada com um fortalecimento para Carga Corrosiva (Q) que terá seu tempo de recarga reduzido de 12 segundos para 10 mais cedo, e seu custo de mana reduzido de 80 para 70 em todos os níveis.

Finalmente, na rota do meio, a Fenda Espiritual (W) de Yone agora o protegerá em 50 por cento para cada campeão inimigo subsequente que atingir, em vez de 25 por cento. Zoe também está tendo o tempo de recarga em sua Bolha do soninho (E) reduzido de 20 segundos para 16 segundos no nível um, e de 14 para 12 no nível máximo. Outros campeões definidos para receber fortalecimentos na atualização 11.18 são Karma, Kai’Sa, Morgana e Yuumi.

A atualização 11.18 está programada para ir ao ar um dia depois de seu lançamento “esperado” na quarta-feira devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Em vez disso, ela estará ativa na quinta-feira, 9 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Henrique DaMour no Dot Esports no dia 31 de agosto.