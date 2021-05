Riot detalha as mudanças em Senna e fortalecimentos em Seraphine na prévia da atualização 11.11 do LoL

Saiam do caminho, Rumble e Morgana. Alguns novos caçadores estão saltando das sombras para assumir o controle do Rift.

Após uma prévia das mudanças de campeão para a atualização 11.11, o diretor de design de jogos do League of Legends, Mark “Scruffy” Yetter, revelou especificamente como certos campeões serão ajustados. Algumas das escolhas mais priorizadas do Mid-Season Invitational, incluindo Rumble e Morgana na selva, são alvos de enfraquecimentos massivos. Enquanto isso, outros campeões estão recebendo alguns fortalecimentos que podem aumentar sua taxa de escolha, mesmo em funções a que normalmente não pertencem.

Patch Preview 11.11 with tentative changes. Nearly done, but there may still be adjustments.



-Added tank legendary changes

-Added Singed

-Removed a few that didn't hold up on closer investigation pic.twitter.com/lGwHZYXAPm — Mark Yetter (@MarkYetter) May 18, 2021

Morgana e Rumble, devido ao seu domínio da selva ao longo da atualização 11.10, estão finalmente sendo enfraquecidos. O dano bônus que eles ganham contra monstros em suas habilidades, o W de Morgana e a passiva de Rumble, respectivamente, estão recebendo modificadores mais baixos que não os tiram completamente da selva, mas os impedem de serem as escolhas mais contestadas. Morgana terá seu modificador reduzido em 30 por cento, enquanto o limite de dano de Rumble com sua passivo será de 80 no máximo.

Lee Sin e Leona são dois outros campeões que viram um pouco de jogo no MSI e foram particularmente fortes em suas respectivas funções por algum tempo. Para jogar Lee Sin de volta em seu lugar pretendido na selva e longe de seu domínio nas rotas solo, seu tempo de recarga do E está sendo aumentado em um segundo. Leona, por outro lado, não está tendo suas habilidades impressionantes abordadas. Em vez disso, o efeito secundário de seu dano do W será enfraquecido de 60 a 200 para 50 a 190.

Outros enfraquecimentos revelados nesta prévia da atualização 11.11 atacam alguns campeões que foram marcantes em vários níveis, alguns mais opressivos do que outros. Na rota topo, a proporção de DdA do W de Urgot está sendo reduzida de 20 a 36 por cento para 20 a 34 por cento, tornando-o um pouco menos opressor com seus joelhos de espingarda mais tarde no jogo. Elise e Shaco são os outros caçadores que estão sendo enfraquecidos, Elise com uma redução de 10 por cento no multiplicador de dano adicional de PdH de sua forma de aranha e Shaco com uma pequena redução de multiplicador de PdH em suas habilidades W e E. Qiyana é a única meio sendo enfraquecida, desta vez em relação a sua opressiva velocidade de movimento que a torna difícil de pegar.

Enquanto os campeões mais opressivos durante e antes da atualização 11.10 estão marcados para serem enfraquecidos, outros campeões estão sendo fortalecidos para receber os holofotes que os ignoraram por algum tempo. Os mais notáveis ​​desses fortalecimentos são para Seraphine, Nautilus e o cavalo favorito de todos na selva, Hecarim.

Seraphine receberá grandes fortalecimentos de fim de jogo em seu W, tanto o escudo próprio quanto o escudo aliado, o que provavelmente a deixará um pouco forte demais com os fortalecimentos simultâneos do Regenerador de Pedra Lunar e Cajado da Água em Fluxo. Nautilus está voltando às suas raízes com a adição de um modificador de 200 por cento em seu E contra monstros, talvez tentando plantar sua âncora fora do papel de suporte.

Depois de ser jogado para o lado devido a seus passos monstruosos na selva no meio da temporada, Hecarim está mais uma vez sendo trazido de volta para o meta com mudanças que (espero) não serão tão fortes quanto as anteriores à atualização 11.10. A proporção de DdA do Q do cavalo deve ser aumentada de 70 para 75 por cento, enquanto a proporção básica mínima de DdA em seu E será aumentada de 50 para 55 por cento e a máxima aumentada de 100 para 110 por cento.

Afastando-se do meta de tanque da rota topo, Singed e Teemo estão recebendo fortalecimentos, enquanto Graves e Master Yi estão recebendo algumas mudanças para melhor compensar seu papel na selva. O tempo de recarga do E de Singed está sendo reduzido para oito segundos no nível máximo em vez de 10 em todos os níveis para lançar seus inimigos muito mais rápido. Teemo está ficando muito mais rápido também, com um tempo de recarga do W diminuindo para 14 segundos em todos os níveis.

Graves está definido para receber um pequeno aumento de seu DdA adicional por nível de três para quatro, mas as mudanças de Master Yi são um pouco mais extensas. O campeão é conhecido dos jogadores de classificação inferior devido ao seu estilo de jogo de baixo risco e alta recompensa. Então Yetter e sua equipe procuram diminuir o poder de algumas itemizações que o tornam ainda mais difícil de lidar, especificamente com Crepúsculo de Draktharr. Enquanto a proporção de DdA base de seu Q está sendo reduzida para 90 por cento, o dano base de seu E está sendo aumentado em 10 em todos os níveis.

Com a (esperançosa) ausência de Lee Sin na rota do meio, fortalecimentos estão sendo concedidos a outros campeões para potencialmente restabelecer sua importância no meta. O custo da mana do Q de Azir será reduzido para 55 para mais consistência quando estiver na rota e Ryze está obtendo um pouco mais de sobrevivência com um aumento de 110 de Vida por nível.

Os metas de atirador e de suporte podem não mudar muito nesta atualização, mas duas opções estão aumentando sua viabilidade. Ezreal, que tem lutado para competir ao lado de Kai’Sa, Aphelios e Varus, está recebendo um aumento na armadura base para 24 e uma melhor porcentagem de regeneração de Vida por nível para ajudá-lo a lidar com as enormes quantidades de cutucadas dos inimigos.

Yetter revelou anteriormente que as itemizações de suporte de Senna com Manopla do Raio de Gelo seriam uma prioridade para mudanças na atualização 11.11 e ele as detalhou extensivamente com esta prévia da atualização. Além das mudanças no próprio item, Senna terá sua Vida por nível aumentada para 82, sua cura no Q agora irá escalar 160 por cento de sua letalidade, seu bônus de velocidade de movimento do E agora será escalado com 0,5 por cento de seu PdH e seu multiplicador de PdH do R será aumentado para 70 por cento. As mudanças abrem novos caminhos de itemização para Senna, particularmente dentro da função de suporte, onde ela não pode optar por escolher Mata-Cráquen mais uma vez ou se aventurar em construções mais centradas em PdH com outros itens de suporte.

Todas essas mudanças reveladas nesta prévia da atualização 11.11 estão sujeitas a alterações antes de atingirem o PBE ou os servidores ativos. A atualização 11.11 deve ser lançada nos servidores ativos do LoL em 26 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 18 de maio.