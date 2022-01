Riot descreve as mudanças na Ahri para a atualização 12.3 do LoL

A Riot Games está lançando uma “atualização” relativamente importante para Ahri com a atualização 12.3 de League of Legends. Esta atualização para Ahri foi anunciada pela Riot durante a atualização do desenvolvedor do início da temporada da equipe do LoL no início deste mês.

As atualizações para Ahri “se apoiarão em sua identidade de mago de mobilidade”, de acordo com um post no Twitter de August Browning, designer de campeões da Riot. Todas as quatro habilidades ativas de Ahri, mais sua passiva, estão definidas para receber mudanças na atualização 12.3.

We've got an Ahri refresh going to PBE soon for feedback

Goals:

-Lean into her mobile mage identity by allowing R to partially reset, giving her more opportunities to carry fights

-Passive reworked to be more useful throughout the game

-Make her spells feel better to cast in lane pic.twitter.com/0vLqJqOlS2 — August UwU (@RiotAugust) January 19, 2022

A atualização fornecerá atualizações para a ultimate de Ahri, Ímpeto Espiritual, adicionando uma mecânica de reinicialização à habilidade que dá mobilidade expandida a Ahri. Além disso, a passiva da Ahri, Furto de Essência, está sendo completamente reformulada.

Na atualização 12.3, a passiva da Ahri permitirá que ela colete “Fragmentos de Essência” de tropas e monstros inimigos. Ao coletar nove fragmentos, Ahri curará de 40 a 120 pontos de vida mais 25% de seu poder de habilidade. Ahri também se curará sempre que conseguir um abate contra um campeão inimigo.

Esta versão atualizada da passiva de Ahri combina com sua ultimate reformulada. Ímpeto Espiritual (R) ganhará uma carga extra e terá sua duração estendida toda vez que Ahri consumir a essência de um campeão inimigo através de sua passiva.

Além de grandes atualizações em algumas de suas habilidades, o restante do kit de Ahri está recebendo fortalecimentos e enfraquecimentos gerais na atualização 12.3. Fogo de Raposa (W) está tendo sua quantidade de dano aumentada e custo de mana reduzido. Para neutralizar isso, o Orbe da Ilusão (Q) de Ahri terá seu custo de mana aumentado em níveis posteriores, enquanto o recurso de amplificação de dano associado ao Encanto (E) não estará mais presente no jogo. O objetivo desses fortalecimentos e enfraquecimentos, de acordo com a Riot, é “fazer as habilidades [de Ahri] parecerem melhores para serem lançadas na rota”.

Além desta grande atualização de jogabilidade, Ahri receberá atualizações visuais e sonoras para todas as suas skins quando essas mudanças forem lançadas. A atualização de Ahri está programada para ser lançada com a atualização 12.3, que será lançada em 2 de fevereiro, de acordo com o cronograma oficial de atualização do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 19 de janeiro.