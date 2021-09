Riot confirma: Mundial 2021 começa em 5 de outubro, na Islândia

A divisão global de esports da Riot Games confirmou hoje que o Campeonato Mundial 2021 de League of Legends será realizado na Islândia a partir de 5 de outubro. No mês passado, foi anunciado que o campeonato seria transferido da China para a Europa após complicações relacionadas à pandemia de COVID-19.

No meio deste ano, a Islândia foi a sede do Mid-Season Invitational do LoL. E, com a resposta positiva que o evento recebeu, a Riot optou por realizar todo o Mundial no país. Assim como o MSI, o Mundial não terá plateia no local, para reforçar os cuidados.

Quando chega a hora do tudo ou nada, cada segundo é crucial.



O #Worlds2021 acontecerá na Islândia. ❄ De 5 de outubro a 6 de novembro, acompanhe o ápice das competições de Esports do League of Legends nos nossos canais oficiais.



Saiba mais: https://t.co/NYEhl1gmN8 pic.twitter.com/qsLBqbJ0iH — CBLOL (@CBLOL) September 9, 2021

“Em maio, a Riot realizou com sucesso o Mid-Season Invitational no Hall B da arena Laugardalshöll sem público presencial, resultando em zero casos de COVID-19 entre jogadores, funcionários e parceiros”, diz a nota divulgada hoje.

A fase de entrada do Mundial 2021 começa em 5 de outubro e o evento principal, em 11 de outubro. A grande final do Mundial 2021 acontece no dia 6 de novembro.

Começando em 5 de outubro, o Mundial 2021 é o Campeonato Mundial de LoL a começar mais tarde em toda a história da cena. Nos últimos anos, o evento sempre começava na última semana de setembro. Segundo a Riot, mais informações sobre os grupos e a programação completa do Mundial serão reveladas em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 09 de setembro.