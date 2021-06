Riot confirma desenvolvimento de itens Lendários de tanque e encantador e a reformulação da Lâmina Sanguinária

A maioria dos jogadores de League of Legends finalmente se acostumou com o novo visual da loja do jogo que veio com a atualização da pré-temporada de 2021, bem como com todos os itens que vieram com ela. Não fique muito confortável, porém, porque a Riot Games está planejando adicionar dois novos itens e um item fortemente reformulado ao jogo em breve.

No blog do desenvolvedor Pergunte à Riot mais recente, o Designer-chefe de Jogo, Jeevun “Jag” Sidhu, revelou alguns dos detalhes por trás dos três itens. Primeiro, a Riot apresentará um novo item Lendário de tanque que unirá um jogador a outro, semelhante a Juramento do Cavaleiro ou da Convergência de Zeke. A diferença, no entanto, é que em vez de se vincular a um jogador aliado, você estará vinculado a um inimigo.

O item concederá ao usuário redução de dano contra aquele inimigo escolhido, bem como uma aura de redução de tenacidade adicional contra ele se você estiver perto. Como resultado, é o item perfeito para combater um carregador muito forte do time inimigo ou para responder uma investida dividida.

Imagem via Riot Games

Em seguida, a Lâmina Sanguinária estará recebendo um retrabalho pesado após suas estatísticas terem encontrado dificuldade para ser executar de maneira solo. Como resultado, a Riot está tentando removê-la do espaço de letalidade para torná-la um item mais atraente para qualquer campeão de DdA. Os desenvolvedores também estão mudando o poder do item para que seja focado à habilidade de lutar contra vários campeões, ao mesmo tempo em que têm o poder de sitiar uma torre que é “defendida por um oponente resistente”.

O terceiro item é um Lendário para campeões encantadores que fornecerá resistência à explosão, semelhante à Ampulheta de Zhonya, mas com um foco muito mais voltado para o suporte. O objetivo do item é dar aos suportes de encantamento uma maneira de evitar ser obliterado por pesadas composições de mergulho e assassinos que conseguem se esgueirar para a retaguarda.

O item de tanque e o retrabalho da Lâmina Sanguinária estão programados para serem enviados neste verão, enquanto o novo item de encantador está programado para um lançamento da pré-temporada. Como de costume, a equipe ainda está considerando outros espaços de itens para explorar na pré-temporada deste ano, mas ainda falta um pouco.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 03 de junho.