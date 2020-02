Riot confirma Clash estreando em 2020 em 2 semanas

Depois do que parece uma eternidade, a Riot Games finalmente revelou a data de lançamento do popular modo de torneio no cliente de League of Legends, Clash. Tem sido um caminho longo e árduo para seu lançamento oficial desde o primeiro lançamento do Clash em 2018.

A Riot confirmou que o Clash começará em duas semanas no sábado, 22 de fevereiro e no domingo, 23 de fevereiro. Esta versão do modo de jogo precisará ser estável o suficiente para lidar com as massas de jogadores que inundarão os servidores quando os jogadores estiverem prontos para criar suas equipes e participar.

League of Legends on Twitter Clash is coming

Ainda não havia muitas informações sobre o lançamento, mas poderíamos obter mais detalhes com as notas da Atualização 10.3. Isso também pode significar que, na próxima atualização, a aba Clash poderá se tornar disponível para que os jogadores possam começar a criar e convidar seus amigos para as equipes.

Faz dois anos que a Riot introduziu o Clash na comunidade de League. Muitas pessoas ficaram empolgadas com a chance de disputar torneios amadores semanais por prêmios, mas esses sentimentos lentamente se transformaram em decepção. Vários problemas técnicos e problemas no servidor impediram o modo de jogo.

Os recentes testes do Clash da Riot foram bem-sucedidos o suficiente para levar ao lançamento oficial. A empresa enfrentou alguns problemas menores, mas os desenvolvedores estavam “confiantes [de que poderiam] corrigi-los rapidamente e ter o Clash pronto” para o final deste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.