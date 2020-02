Riot busca novas maneiras de melhorar o impacto da rota topo em League

Não se preocupem jogadores da rota topo, a Riot não esqueceu de vocês.

O designer líder de League of Legends, Mark “Scruffy” Yetter, discutiu várias maneiras possíveis de dar aos jogadores da rota topo um “maior impacto no jogo” em partidas de elo altos no Dev Post de hoje. Os desenvolvedores continuam seus esforços para trazer mais poder às funções de baixo desempenho.

Uma maneira possível de resolver o problema seria melhorar os itens principais da pista superior, como os itens Cutelo Negro, Capa de Fogo e Hidra, para dar “poder de carregar aos lutadores e tanques nas partes finais do jogo”. Scruffy também explicou que dar um impacto estratégico antecipado aos jogadores da rota topo ajudaria os jogadores a se “integrarem” nas batalhas por objetivos. As mudanças de dragões desta temporada fizeram da rota inferior o lado mais importante. Dar aos jogadores do topo um “feitiço de teleporte mais poderoso” ou agregar valor ao Arauto ajudaria a equilibrar a balança.

A Riot quer ajudar os jogadores do topo a transformar suas primeiras oportunidades em vitórias. Para fazer isso, os desenvolvedores podem experimentar dar aos jogadores uma recompensa maior por intimidar os oponentes, como aumentar o dano corpo a corpo nas barricadas.

A Riot descobriu anteriormente que a rota topo tinha pouco a ver com o resultado de uma partida em jogos de alto MMR e profissionais. Os dados também mostram que a rota topo tem menos probabilidade de ser escolhida do que a meio ou a inferior, especialmente nos elos mais altos.

Embora essas idéias pareçam boas em teoria, elas podem ser alteradas antes de chegar aos servidores ativos.

