Riot August diz Soraka no topo está muito forte e receberá um enfraquecimento “bem grande”

Nas últimas semanas, Soraka se tornou uma escolha forte no cenário profissional e casual de League of Legends. Infelizmente para quem quiser experimentar, a Riot Games já confirmou que em breve ela estará enfraquecida.

O designer sênior de campeões da Riot, August Browning, disse que a Filha das Estrelas tem uma das maiores taxas de vitórias de todos os campeões da categoria. E, como resultado, a desenvolvedora de League of Legends enviará alguns enfraquecimentos para seu kit nas próximas atualizações.

“Não é como se não fosse legal. É legal quando os personagens vão para outras rotas”, disse Riot August. “Mas a Soraka no topo tem uma taxa de vitórias de 56%… Ela é a campeã mais forte com que você pode jogar, exceto Sett.”

O que torna Soraka tão forte na rota topo é sua sustentação com habilidades de baixo custo de mana que curam uma quantia significativa. Ela pode negar qualquer dano de troca com a autocura e a velocidade de movimento de seu Q, além de se manter relativamente equilibrada com a maioria dos campeões da rota.

Mais tarde no jogo, Soraka é capaz de atingir seus picos de itens baratos muito mais cedo, pois está absorvendo mais ouro e experiência. Ela e sua equipe podem agrupar-se e lutar em grupo com facilidade, especialmente com as curas massivas que ela pode oferecer aos seus colegas de equipe.

Soraka no topo foi recentemente escolhida no LEC por ninguém menos que o G2 Esports. Apesar de terem conquistado a vitória graças a uma grande performance de Luka “Perkz” Perković com outros campeões, Soraka se tornou tão forte que até jogadores profissionais começaram a priorizar a Filha das Estrelas como escolha.

Poderemos ver esses enfraquecimentos chegando aos servidores ativos do League of Legends na Atualização 10.4 no final deste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.