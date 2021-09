Riot apresenta um novo olhar sobre o próximo jogo, League of Legends Esports Manager

Em 2019, a Riot Games revelou um novo jogo em desenvolvimento chamado LoL Esports Manager, que permitiria aos fãs de League of Legends criar sua própria organização de e-sports de alto nível. Dois anos depois, o público finalmente obteve mais informações sobre o projeto durante as comemorações do 10º aniversário da LPL.

No vídeo, a produtora global do LoL Esports Manager, Kate Han, mostrou mais do jogo e sua mecânica, incluindo como os fãs serão capazes de jogar partidas com suas escalações escolhidas. Durante as partidas dentro do jogo, por exemplo, a equipe implementou um sistema de simulação de IA que criará situações com base em dados reais de partidas do LoL da cena profissional.

First look into LoL Esports Manager | League of Legends CN 10th Anniversary Presents



Lead your dream roster through the paces in the new game LoL Esports Manager. Stay tuned for more details! #LPL pic.twitter.com/T6c7BZ0EUI — LPL (@lplenglish) September 5, 2021

“League of Legends tem muitos fãs que o amam e esperamos criar um jogo sob medida para os fãs de e-sports que eles vão adorar”, disse Han no vídeo enquanto exibia vários cards de classificação com jogadores profissionais neles. “[Deve permitir] que os fãs experimentem a sensação de liderar o time dos sonhos à vitória como técnico.”

Ao longo do vídeo, os fãs podem ver vários jogadores profissionais bem conhecidos e sua classificação atual em seus cartões, por exemplo, o topo Xiaohu da Royal Never Give Up tem uma classificação de 88, enquanto o jovem e impetuoso atirador da TOP Esports JackeyLove tem uma classificação de 84. O cartão também tem níveis e uma classificação por estrelas, mas o vídeo não explica esses aspectos.

Captura de tela via Riot Games

Existe uma grande possibilidade de que este novo título seja um jogo de gacha, o que explica por que certos jogadores teriam uma classificação por estrelas associada a eles. Em muitos outros jogos com este aspecto, como Genshin Impact, os jogadores devem rolar para certos personagens poderosos com moeda do jogo ou dinheiro real. Eles também variam em raridade, o que significa que jogadores superstar provavelmente serão difíceis de conseguir.

A data de lançamento original do jogo foi definida para 2020, mas a Riot Games atrasou o lançamento do título. Este novo trailer não forneceu uma data de lançamento ainda, para que os fãs pudessem obter mais notícias sobre esse assunto em um futuro próximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 05 de setembro.