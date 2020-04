Riot anuncia atualização de Volibear para o próximo mês; novos campeões do LoL devem sair perto do fim do ano

Há novos campeões de League of Legends a caminho, só não sabemos quando.

A produtora de jogabilidade do LoL Jessica “Safelocked” Nam explicou hoje os planos da Riot para 2020, discutindo o cronograma de lançamentos de campeões para o resto do ano. A atualização de Volibear está marcada para o mês que vem, enquanto alguns campeões novos devem ser atrasados para o fim do ano devido à pandemia do coronavírus.

Saiu uma prévia da atualização de Volibear neste mês, e o desenvolvimento do deus do trovão parece estar no fim. Apesar de não haver uma data certa para o lançamento da atualização, “mês que vem” parece promissor.

Depois da atualização de Voli, a Riot vai se concentrar em campeões novos pelo resto do ano. Mas o mapa dos campeões pode sofrer alguns ajustes.

“Evitar riscos à saúde é a nossa prioridade, então não queremos colocar dubladores e colaboradores externos de QA em risco”, explicou Safelocked. “Se os planos mudarem, talvez tenhamos que lançar os campeões desse ano em um intervalo de tempo menor, mas ainda pretendemos lançar todos os campeões planejados.”

O coronavírus afetou os eventos de esports e esportes tradicionais no mundo inteiro, então faz sentido que também atrase o processo de desenvolvimento de campeões. Já que a Riot quer manter a segurança de dubladores e colaboradores de QA, os campeões podem ser lançados mais próximos uns dos outros, perto do fim de 2020.

Os próximos campeões que podemos esperar no LoL são um “novo caçador excêntrico” e um “carregador corpo a corpo mascarado que se recusa a morrer”. O novo caçador será o primeiro campeão lançado para essa função desde Kayn, em 2017, apesar de outros lançados mais recentemente, como Ornn e Sett, poderem ser usados na selva. E, apesar de o carregador mascarado ser um mistério, muitos fãs de League of Legends esperam que seja o General Marcus de Couteau, pai de Katarina.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de abril.