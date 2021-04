Riot ajustará Regenerador de Pedra Lunar, Cajado de Água em Fluxo e Hino Bélico de Shurelya na atualização 11.8

Na próxima atualização 11.8 do League of Legends, há apenas um punhado de itens que estão sendo alterados em termos de enfraquecimentos e fortalecimentos. Alguns itens de encantadores estão sendo “ampliados”, enquanto um trio de outros itens está recebendo ou perdendo poder.

Por exemplo, Hidra Titânica e Botas Ionianas da Lucidez estão recebendo enfraquecimentos na próxima atualização. De acordo com a League of Graphs, a Hidra tem uma taxa de popularidade global de 1,9 por cento com uma taxa de vitórias de 57,9 por cento, enquanto as Botas Ionianas são a opção de bota mais popular com 23,3 por cento de popularidade.

Patch Preview for 11.8

-Some broadening of enchanter items

-Another round of opening up new champs to the jungle pool

-A few shifts for champs that fell out of their playerbase's favorite position (mundo, rumble) pic.twitter.com/2sUlJVjkJw — Mark Yetter (@MarkYetter) April 5, 2021

Enquanto isso, Coração Congelado está conquistando os únicos fortalecimentos da próxima atualização, sentando-se no final da lista com uma das menores taxas de popularidade global de itens do LoL, com 0,7 por cento. É, no entanto, um dos itens mais eficientes em termos de ouro, com uma eficiência de 99,75%.

Por outro lado, quatro itens principais de cura podem estar passando por grandes ajustes. Regenerador de Pedra Lunar, Cajado da Água em Fluxo, Hino Bélico de Shurelya e Protocinturão Hextec terão seus poderes alterados.

A combinação de Regenerador e Cajado tem sido uma das combinações mais fortes do jogo, especialmente quando combinada com um grande campeão de suporte como Seraphine ou Lulu, ambos os campeões costumam ser usados ​​na fila solo e no jogo profissional com muito sucesso, com o primeiro com uma taxa de vitórias de 56,3 por cento e o segundo com 51,2 por cento, de acordo com o Blitz.GG.

Fique atento à visualização detalhada da atualização que será lançada no final desta semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 05 de abril.