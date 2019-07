Riot adiciona Twisted Fate a Teamfight Tactics no PBE

Um novo campeão de League of Legends entrou para o Teamfight Tactics no PBE, o servidor de testes, na noite de ontem.

Twisted Fate agora é um dos heróis do jogo. Ele é um Pirata e Feiticeiro que custa 2 de ouro, tem vida base de 450 e mana de 50 no nível 1. A Riot trouxe sua habilidade do W, Escolha uma Carta, ao TFT como ultimate. Ela tem um efeito aleatório entre três quando utilizada.

O primeiro efeito de Escolha uma Carta só causa dano de acordo com o nível de Twisted Fate (200/300/400). Ele pode atordoar inimigos com o segundo efeito por 2/3/4 segundos, e o terceiro e último restaura mana (20/35/50) dele e de aliados próximos.

Os jogadores de TFT começaram a criar teorias nas redes sociais sobre possíveis combos com a adição de Twisted Fate. Alguns dizem que ele será uma escolha forte para composições de Feiticeiros por causa da restauração de mana, que pode ser crucial em times com Aurelion Sol e Brand. Ele pode adiantar a ativação da composição Pirate, o que pode afetar os estágios iniciais de algumas partidas.

Não se sabe ao certo quão perto os aliados precisam estar de Twisted Fate para recuperar a mana com a habilidade Escolha uma Carta. Quando for testar, é melhor tentar colocar os aliados perto dele para garantir que sejam afetados pela habilidade.

Além dessa adição, A Riot mudou a classificação de Elise, que agora custa 1 de ouro. Isso terá um pequeno efeito na facilidade de encontrar cópias dela para subir de nível em TFT.

A Riot ainda não anunciou quando a adição Twisted Fate e a mudança de Elise entram nos servidores principais. As alterações só estão em vigor no servidor de testes, o que significa que ainda estão sujeitas a mudar antes do lançamento oficial.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 04 de julho.