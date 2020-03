Riot adiciona referência ao novo Fiddlesticks nos jogos de League

Se você estava com medo do lançamento do Fiddlesticks, fique esperto. A Riot Games adicionou uma nova referência assustadora a partidas normais aleatórias de League of Legends, que podem assustá-lo e tirar seu flash também.

O espantalho outrora maluco agora está sendo reformulado em um dos campeões mais assustadores de Summoners Rift, e se você entrar em sua selva, poderá ver o Medo Ancestral por alguns momentos no início do jogo.

No clipe, Xin Zhao corre para o seu vermelho como de costume, quando Fiddlesticks parece sair do mato contra o jogador. Ele caminha de um arbusto para o outro antes de se transformar em pó aos pés do campeão. Era uma referência do qual muitas pessoas afirmam que já usaram flash para fugir.

A melhor parte é que ele vem com todos os efeitos visuais e de áudio de Fiddlesticks. Os gritos enervantes do Medo Ancestral são claros como cristal e fazem com que ele pareça um campeão inimigo que veio invadir a selva.

Se você não se sentir confortável com o aparecimento de Fiddlesticks em suas partidas normais de League, provavelmente poderá desativar efeitos nas configurações do jogo. Você pode desativar tudo o que não é essencial para o jogo, como detalhes sazonais ou no mapa de eventos ou sustos indesejados.

Fiddlesticks deve chegar aos servidores ativos quando a Atualização 10.7 for lançada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 28 de março.