Reveladas as artes de Akali, TF, Darius e Graves Pesadelo na Cidade do Crime e de nova linha “Fênix”

No começo do ano, os fãs de League of Legends escolheram a linha Pesadelo na Cidade do Crime como nova temática para skins do jogo — e agora pudemos ver as artes da linha pela primeira vez.

Moobeat, moderador do Surrender at 20, encontrou várias dessas artes hoje na página do LoL no Weibo, ao todo mostrando nove das futuras skins. E, embora a linha Pesadelo na Cidade do Crime já estivesse confirmada, também foram reveladas skins de uma nova linha “Fênix”, incluindo, aparentemente, Seraphine, Xayah e Anivia. Quanto à linha Pesadelo na Cidade do Crime, foram reveladas as artes de Akali, Twisted Fate, Shaco, Darius, Graves e uma personagem que parece ser Zyra.

Looks like some splashes for are up on the LoL Weibo! https://t.co/HHhJsDjMmo pic.twitter.com/cLJrqF6ip0 — moobeat (@moobeat) August 10, 2021

As skins da linha Pesadelo na Cidade do Crime usam o contraste de preto, branco e roxo vibrante para representar magia sombria. E as roupas de cada campeão têm detalhes adornados brilhantes que parecem olhos. Com esses detalhes aliados a máscaras e ternos elegantes, os campeões parecem prontos para encher de estilo a vida criminosa.

A linha Fênix usa tons vibrantes de laranja, verde e amarelo, enfatizando a temática do pássaro e abusando das plumas. E a majestosa Anivia tem uma joia enorme na cabeça e asas nas cores do arco-íris, fazendo com que a Criofênix ganhe uma aura divina.

Embora a linha Pesadelo na Cidade do Crime tenha vencido a votação, Ambrielle Army, gerente de produto, disse que “Galante 2.0 chegou muito perto, então decidimos fazer as duas”. Não se sabe exatamente quando nenhuma das três linhas vai estrear no LoL. Mas, com as artes oficiais já prontas, não deve demorar muito.

Atualização, 10 de agosto, 13:30 BRT: Uma versão anterior deste artigo dizia que uma das skins era de Evelynn, mas ela parece ser de Zyra. No entanto, a Riot ainda não confirmou quais serão os campeões específicos a receberem essas skins, além de Akali e Twisted Fate.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 10 de agosto.