Revelada atualização de efeitos visuais de Lux em League of Legends

Alguns fãs espertos de League of Legends perceberam uma mudança nas habilidades de Lux no vídeo de Campeã em Destaque de Senna no início do mês. Agora, os desenvolvedores da Riot revelaram oficialmente as mudanças de efeitos visuais que estão a caminho para a Dama da Luz (e eles incluem mais arcos-íris).

Kevin “Sirhaian” Leroy, artista da Riot, falou hoje no Cantinho do Desenvolvedor sobre a atualização de efeitos visuais, cujo objetivo é melhorar a leitura do jogo e modernizar as habilidades para os padrões de hoje.

Lux VFX Update An update to all of Lux VFXs.

Conheça as mudanças de efeitos visuais nas habilidades de Lux:

Atualização de efeitos visuais

Ataque básico: Limpeza no visual do míssil e no impacto.

Q: Adicionado efeito sutil que mostra a largura do míssil.

W: Basicamente limpeza visual. Adicionado um indicador sutil da largura do míssil ao ser lançado.

E: Reformulação e limpeza dos efeitos de carga e explosão. Míssil ainda é parecido.

R: Efeito completamente refeito. Agora tem linhas indicativas nos dois lados para mostrar a largura real do raio. Também há uma linha no fim para mostrar o alcance real.

Passiva: Apenas uma pequena limpeza visual.

Efeitos de descanso: Limpeza e melhorias dos efeitos do cajado.

Todas as skins de Lux também foram atualizadas para seguir as mudanças da personagem.

As mudanças irão ao ar na atualização 9.24, mas será possível testá-las em breve no PBE, o servidor de testes do LoL, de acordo com Sirhaian.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 25 de novembro.