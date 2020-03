Reunião do time de 2016 da TSM faz 2-0 nos jogos especiais da LCS

A Riot Games adiou a LCS desta semana por causa do coronavírus, mas isso não impediu que Ovilee May, Azael, CaptainFlowers e 20 dos melhores jogadores norte-americanos proporcionassem conteúdo de qualidade para os fãs de LoL.

A formação de 2016 da TSM se reuniu no Summoner’s Rift para essa rodada de jogos especiais da LCS, garantindo vitórias em suas duas partidas do dia. Foi tão divertido para os fãs quanto para todos os jogadores.

celebrating a 2-0 weekend with the boys pic.twitter.com/8S67AAOgRn — TSM (@TSM) March 15, 2020

Seja vencendo ou perdendo, a TSM manteve o clima leve, com provocações hilárias entre todos os jogadores. Quando os jogos começaram a acelerar, porém, ainda era possível ouvir a comunicação clássica que tornava mortal essa composição nos jogos mais longos da LCS.

De Bjergsen roubando o barão a Doublelift mostrando que é especialista em atacar recuando, o final de semana mostrou aos fãs que um dia a TSM já teve a formação mais assustadora da região. Pode ser que nunca a encontremos de novo, mas é legal que os fãs da TSM e da LCS vejam a diversão nesses tempos inquietos e confusos.

O último final de semana mostrou a resiliência que a comunidade de League of Legends pode ter perante as adversidades. Mesmo que os jogos da LCS e da LEC tenham sido cancelados, as pessoas se juntaram rapidamente para criar algo especial para os fãs do mundo todo.

Espera-se, para a alegria dos fãs norte-americanos, que haja mais partidas especiais da LCS, e talvez na próxima vez possamos ver mais reuniões de times antigos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 15 de março.