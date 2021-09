RED Canids vai treinar na Espanha antes do Mundial 2021

A RED Canids, vencedora do segundo split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), fará seus treinos para o Mundial 2021 na Espanha, segundo o dono da organização, Felippe Corradini.

Guilherme “Guigo” Ruiz, Gabriel “Aegis” Lemos, Adriano “Avenger” Perassoli, Alexandre “TitaN” Lima e Gabriel “Jojo” Dzelme garantiram sua vaga no maior campeonato de LoL do ano com uma vitória de 3-1 sobre a Rensga na grande final do CBLoL, que aconteceu no último sábado, 4 de setembro.

Escolhido destino do bootcamp, vamos pra Espanha! Mais infos em breve! #GoRED — Felippe Corradini (@fecorradini) September 8, 2021

Corradini disse ao Globo Esporte que a RED Canids escolheu a Espanha para treinar porque é onde a organização tem um local para fazer isso. A Espanha também está aceitando a entrada de brasileiros, desde que estejam em dia com a vacina da COVID-19. Na semana passada, o Globo Esporte noticiou que todos os jogadores já tinham recebido suas primeiras doses, o que, segundo Corradini, é o suficiente para garantir a entrada na Espanha.

A RED Canids ainda não confirmou a data em que embarca para a Europa para treinar, mas isso deve acontecer na segunda-feira, 13 de setembro. Os treinos são importantes, especialmente porque as equipes brasileiras nunca conseguem ter o desempenho desejado no Mundial. A maior parte dos times volta para o Brasil com apenas uma vitória, e nenhum deles avançou para a fase de grupos desde que a Riot implementou no Mundial a fase de entrada, onde os times brasileiros começam sua jornada no campeonato.

Conforme antecipamos, o Mundial 2021 será realizado na Islândia, na mesma arena usada para o Mid-Season Invitational 2021. A fase de entrada será realizada entre 5 e 9 de outubro, então a RED Canids ainda tem algumas semanas de treino na Europa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 08 de setembro.