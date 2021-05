Quem são os jogadores a serem observados no MSI 2021?

No ano passado, os fãs de League of Legends tiveram negada a chance de assistir o Mid-Season Invitational devido à pandemia de COVID-19. Este ano, no entanto, finalmente veremos as melhores equipes de quase todas as regiões batalhando em um novo formato e local em Reykjavík, Islândia.

As batalhas que veremos no MSI serão quentes, com alguns dos melhores jogadores do mundo finalmente lutando no cenário internacional. Desde talentos veteranos que procuram adicionar mais prestígio às suas carreiras a jogadores mais jovens e mais verdes a tentarem fazer o seu nome, o torneio deve ser algo para recordar.

Se você está procurando por um jogador para acompanhar sua jornada no MSI, não procure mais. Aqui estão alguns dos jogadores mais empolgantes para assistir na melhor colisão do mundo na próxima semana.

MAD Lions ‘Armut

O jovem orgulho da Europa chegou.

Após a vitória da MAD Lions contra a Rogue, eles introduziram a possibilidade de uma nova era para a LEC, emergindo como a representante da região para o MSI. E uma das maiores e mais brilhantes estrelas dessa jovem equipe que arrasou nesse Split foi Armut, o talentoso jogador da rota topo.

O jogador de 22 anos não é novo no jogo internacional, mas pela primeira vez, ele está entrando como um dos principais candidatos do torneio. Seu jogo também é a chave para o sucesso da Lions, como pode ser visto por suas performances incríveis durante os 2021 Spring Playoffs.

Suas estatísticas durante a temporada regular não foram impressionantes, mas durante a fase de entrada, ele elevou sua jogabilidade vencendo dois dos melhores jogadores da rota topo da LEC, Wunder e Odoamne. Ele teve vários momentos de para brilhar como Gnar e com seu pocket pick, Wukong, e foi uma das poucas razões pelas quais a MAD deu um reverse sweep na Rogue pelo campeonato.

As luzes brilhantes e as apostas altas devem servir como um grande pano de fundo para as palhaçadas hilariantes de Armut na câmera, enquanto Summoner’s Rift deve dar a ele o palco para ele mostrar o estilo de jogo agressivo que a maioria de seus fãs aprenderam a amar.

Perkz da Cloud9

.@C9Perkz Trophy Case:



🏆 2016 EU Spring

🏆 2016 EU Summer

🏆 2017 EU Spring

🏆 2017 EU Summer

🏆 2019 EU Spring

🏆 2019 MSI

🏆 2019 EU Summer

🏆 2020 EU Spring

🏆 2020 EU Summer



🏆 2021 NA Spring pic.twitter.com/Mohl77qDO9 — LoL Esports (@lolesports) April 12, 2021

A G2 pode não estar voltando como a campeã do MSI, mas um dos reis voltou para defender a coroa, apenas para outra região. Perkz é uma das duas únicas pessoas a vencer tanto na LCS quanto na LEC, e ele está pronto para “trazer a NA mais alto do que nunca” no torneio.

A maioria dos fãs sabe que o meio superstar se sente confortável em eventos internacionais, e ele permaneceu em forma como o melhor em sua função ao liderar os meio da LCS em Abates e diferença média de ouro em 10 minutos. Mas sua liderança e experiência serão muito mais importantes de serem observados enquanto a C9 participa de seu primeiro MSI.

O jogador de 22 anos ajudou a elevar outras equipes no passado, mas é justo dizer que a C9 não está no mesmo nível que a G2 Esports. Mesmo assim, esta equipe tem uma tonelada de veteranos e talentos em potencial que poderiam brilhar com alguma orientação de um dos melhores jogadores do oeste.

Gala da RNG

After taking down Doinb, Nuguri and the rest of FPX, RNG Gala is ready to break out at #MSI2021! 🔊 Turn the volume up and get ready for a @lplenglish Spring Finals Special Edition of #LeagueMixtape. pic.twitter.com/LdVguvq4Co — LoL Esports (@lolesports) April 23, 2021

Após a conclusão das 2021 LPL Spring Finals, Gala está finalmente recebendo alguma atenção de fãs e analistas. O jovem de 20 anos tinha um grande papel a ocupar quando finalmente assumiu a posição na RNG e, embora ele não seja Uzi, ele tem a chance de começar seu próprio legado na próxima semana.

O jovem astro teve uma ótima temporada ao lado do veterano Ming, colecionando o maior número de abates na LPL, com 205 abates em 37 jogos. Ele também ostentava o segundo maior AMA e estava empatado com o maior número de CS da liga, de acordo com o Oracle’s Elixir.

A Worthy Successor?



GALA is the #LPL Spring Finals MVP! pic.twitter.com/YqXxfVKAJ6 — LoL Esports (@lolesports) April 18, 2021

Mas ele teve o maior brilho na série da RNG contra a FunPlus Phoenix, onde os ajudou a dominar a série com grandes habilidades mecânicas e de luta em equipe. Com ajuda suficiente da selva de Wei, a dupla da rota inferior prosperou, e Gala agora tem a oportunidade de fazer sua verdadeira entrada na cena global do LoL.

Pode ser muito cedo para decidir se ele é o verdadeiro sucessor de um dos melhores de todos os tempos, mas um bom desempenho no MSI 2021 seria um grande primeiro passo.

Tinowns da PaIN Gaming

Tinowns sempre foi uma força consistente no CBLOL, e na temporada passada não foi diferente. De acordo com o Oracle’s Elixir, o talentoso meio acumulou um AMA de 10,9, sendo líder da liga com 85 abates, 122 assistências e apenas 19 mortes neste Split, e teve o segundo maior número de dano de qualquer jogador. Ele também teve o segundo maior número de Destaque durante o Split.

Mas no MSI, o veterano de 23 anos terá que impulsionar sua jogabilidade ainda mais se quiser ajudar a paIN Gaming a passar da fase de grupos do torneio. A MAD Lion da Europa será um desafio formidável e eles não devem subestimar nenhuma outra equipe do Grupo B.

Ele e o brTT terão que colocar suas roupas de carregador e mudar para uma marcha mais alta assim que a competição chegar.

Canyon da DWG KIA

Foto via Riot Games

Existem muitos jogadores para escolher quando se trata de DWG KIA, mas vamos escolher Canyon, já que ele é de longe o melhor caçador do mundo há algum tempo.

Ele tem um leque bastante diversificado que abrange campeões como Graves, Nidalee, Hecarim, Udyr, Kayn, Lillia e Pantheon. Ele também tinha algumas das estatísticas de início de jogo mais dominantes de qualquer caçador na região, de acordo com o Oracle’s Elixir, e superou rapidamente o adversário ao lado de seus companheiros de equipe repletos de estrelas.

Não há muito o que dizer dos atuais campeões mundiais. Prepare-se para o que o Canyon e sua companhia trarão para o resto da competição.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 29 de abril.