Quando Vex, a yordle trevosa, será lançada no LoL?

A próxima campeã de League of Legends pode ter dificuldades para desfazer a cara de poucos amigos.

Vex é uma yordle trevosa que usa sua sombra para dominar os oponentes. E o último Pergunte à Riot finalmente disse quando a campeã chegará ao jogo.

Imagem via Riot Games

Vex será lançada em setembro, “se tudo sair conforme o planejado”, segundo o produtor-chefe da equipe de campeões Ryan “Reav3” Mireles. A yordle deveria ser lançada antes de Akshan, mas seu lançamento foi adiado porque os desenvolvedores precisaram “dar uma melhorada na parte técnica para reproduzir melhor o visual de sua fonte de poder”. Com mais tempo para aperfeiçoar sua sombra, ela já está quase pronta para o Summoner’s Rift.

Recentemente, a personagem apareceu no evento Sentinelas da Luz, trabalhando junto com Viego para encontrar vários itens que contêm a alma de Isolde. No capítulo de Freljord, Vex afirma que tudo que quer é um mundo “feio e terrível” — e ajudar o Rei Destruído é, certamente, uma forma de conseguir isso.

Não foi revelado muito mais que isso sobre as habilidades de Vex. Mas sua identidade mudou de maga de artilharia para um modelo mais clássico. Isso sugere que Vex possa ser uma personagem pensada para a rota do meio, mas que funciona também como suporte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 29 de julho.